La selección chilena quiere hacer historia. La Roja sub 17 se mentaliza para buscar el batacazo en el Mundial que se realiza en Qatar. Bajo el mando de Ariel Leporati, el cuadro nacional terminó primero en el grupo J con dos triunfos y una derrota. Por lo que ahora busca el despegue definitivo ante un rival que tiene tintes de un viejo conocido.

“Es un equipo similar a Argelia, un equipo dinámico con jugadores muy ágiles arriba. Los jugadores están con una ilusión muy grande. Pero también hay mucha mesura para conseguir los objetivos”, explicó el DT nacional en el reporte de nuestro enviado especial Kenotrotamundos Skechers Fútbol.

ver también Chile y el “cuco” histórico que asoma en el Mundial Sub 17: La mala racha con Brasil

La llegada de Marruecos a los 16avos se dio prácticamente por un milagro. Primero vencieron por 6-0 a Fiyi. Luego igualaron 2-2 ante China. En la última fecha cayeron por 2-0 ante España. Por lo que finalmente pasaron como mejor segundo del grupo H por solo un gol de diferencia.

Pero más allá de este escenario, el DT de la Rojita entregó un particular termino de la psicología, aunque muchos lo relacionaron con el genero urbano, pero que se utiliza para ejemplificar el perfecto equilibrio entre concentración y rendimiento en una actividad física.

“Creo que podemos sacar ventaja. Esperamos que nuestros jugadores estén en su estado de flow y estén en su mejor nivel. Trabajamos en cancha los últimos detalles. Ya revisamos los partidos de Marruecos. Esperamos conseguir el triunfo y seguir en carrera”, remató Leporati.

¿Cuándo juega Chile vs Marruecos por el Mundial Sub 17?

El partido de los 16avos entre Chile y Marruecos por el Mundial Sub 17 está programado para el lunes 30 de noviembre a las 12:30 horas. El encuentro será transmitido por DSports. El vencedor, se enfrentará al ganador de la llave entre Brasil y Mozambique.