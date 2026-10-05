Mientras en Copa Chile ataja Eduardo Villanueva, Fernando Ortiz define al portero en la Liga de Primera

El “Tano” recalcó que el joven golero seguirá bajo los tres palos en la serie contra Puerto Montt. Ahora ante Coquimbo, el escenario será distinto.

Colo Colo afina los últimos detalles para la definición de los cuartos de final de Copa Chile. El Cacique quiere asegurar la llave tras la ida donde venció por 1-0 a Deportes Puerto Montt.

Para ello, Fernando Ortiz prepara un equipo estelar. Ahora sumó a Vozinha que ya se puso a disposición luego de los partidos que disputó con la selección de Cabo Verde.

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Sin embargo, el adiestrador trasandino ya empezó a trazar lo que será el equipo ante los salmoneros. Es así como indicó de entrada que pese al regreso Josimar, el portero que estará en el arco de titular será Eduardo Villanueva.

“Eduardo va a atajar el día de mañana. Se ganó la confianza en base a resultados”, recalcó en conferencia de prensa. Por lo que cumplirá su cuarto partido al hilo defendiendo el arco albo.

¿Cuál será el arquero de Colo Colo en la Liga de Primera?

Fernando Ortiz ahora cuenta con todos sus arqueros al 100%. Es que ahora ya están disponibles Fernando De Paul, Vozinha, Eduardo Villanueva y Gabriel Maureira.

Pero ahora el Edu es el que tiene la prioridad para seguir en el arco por lo buenos rendimientos que ha tenido en Copa Chile. “Me gusta darle la confianza por sus buenas actuaciones”, recalcó Ortiz.

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Ahora el “Tano” fue enfático que esto no le asegura el puesto en la Liga de Primera, torneo donde el Cacique es puntero con 12 puntos de diferencia ante sus escoltas.

Por lo mismo, fue enfático en aclarar que para dicha competencia aún no tiene a su predilecto en el arco. “Veremos el día miércoles la competencia para el día domingo”, explicó.