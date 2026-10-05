Fernando Ortiz golpeó la mesa y en plena conferencia de prensa dijo quién atajará ante los delfines. También le mandó mensaje a los juveniles albos.

Colo Colo vuelve a la acción y lo hará este martes en la revancha de cuartos de final de Copa Chile. Al frente estará Deportes Puerto Montt, club que cayó 1-0 de local en la ida y que buscará la hazaña en el Estadio Monumental.

Con el regreso de Vozinha, más la recuperación de Gabriel Maureira y Fernando de Paul, resta saber qué pasará con el arco albo. Eso, considerando que Eduardo Villanueva ha atajado en los últimos duelos.

Fernando Ortiz fue claro en conferencia de prensa y dijo que “Eduardo (Villanueva) va a atajar mañana, ha tenido buenas actuaciones. Veremos el día miércoles la competencia para el día domingo”.

Formación de Colo Colo vs Puerto Montt

Con el tema del arquero resuelto para Fernando Ortiz, Colo Colo alistó su último entrenamiento previo al partido ante los delfines. La formación es una mexcla entre titulares y suplentes con miras al match que inicia a las 20.30 horas de este martes.

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Según informó el periodista Rodrigo Gómez, de Cooperativa, el Cacique irá con Eduardo Villanueva; Jeyson Rojas, Arturo Vidal y Erick Wiemberg; Francisco Marchant, Álvaro Madrid, Cristián Díaz y Gedeón Díaz; Marcos Bolados, Javier Correa y Lautaro Pastrán.

Respecto a la importancia del partido, Fernando Ortiz recalcó que solo piensa en Colo Colo. El DT que suena en la Roja dijo que “tenemos un partido importante contra un gran rival por Copa Chile, así que no es el momento de hablar sobre el tema de la selección”.

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“La posibilidad de que los jóvenes debuten es para que se puedan consolidar en el primer equipo. Esto depende al 100% de los jóvenes: saben que si hacen lo que yo quiero, tendrán la oportunidad de tener una carrera profesional”, cerró.