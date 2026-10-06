Mientras Nico Córdova sigue de interino, estrategas trasandinos y un español aparecieron en la órbita como cartas para la banca.

La selección de Chile sigue en la incertidumbre de quién será el nuevo entrenador cuando Nicolás Córdova termine su polémico interinato. En caso que Manuel Pellegrini no llegue, una nueva lista de nombres salió a la luz.

Nicolás Larcamón, Gustavo Álvarez y Julen Lopetegui son las cartas que lanzó el periodista de ESPN Chile, Christopher Brandt. Por su parte, en DSports fue Rodrigo López quien aseguró que Juan Pablo Vojvoda se metió por los palos.

Al respecto, RedGol habló con Carlos Ramos, presidente del Colegio de Entrenadores de Chile, quien lapidario con la lista. “Se repite la historia del ping pong farandulero de buscar un técnico que esté en órbita”, partió diciendo.

¿Quién debe ser el próximo DT de Chile?

Carlos Ramos, presidente del Colegio de Entrenadores de Chile, alzó la voz entre sus pares y le tiró las orejas a la Federación. Para el estratega, solo existe un nombre idóneo para el cargo de DT de la Roja: Manuel Pellegrini.

Foto: Coledio de Entrenadores.

“Hay que sentar las bases para un trabajo serio. Nosotros creemos que tiene que ser Manuel (Pellegrini), ojalá que pueda ser en un rol a lo mejor de técnico, de Director Nacional, pero tiene que ser… Ya dimos mucho jugo”, lanzó.

Por eso, Ramos criticó el manejo de la Federación de Chile diciendo que “los parámetros que los dirigentes buscan no tengo la menor idea. Los nombres muchas veces son inferiores a los técnicos chilenos en cuanto a logros”.

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“Para mí en lo personal tiene que ser un técnico chileno, como Colegio también. Creemos que hay suficientes opciones en Chile como para ir a buscar al voleo un técnico para la selección chilena, porque el técnico que venga del extranjero va a fracasar igual”, cerró.