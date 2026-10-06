Periodista Cristián Arcos destapó fuerte acusación sobe la interna del camarín de la Roja. Relación insostenible entre las partes.

Sigue la polémica de Nicolás Córdova y su cuestionado mandato en la selección chilena. El entrenador tuvo un encontrón con Marcelino Núñez y sigue la teleserie con un nuevo capítulo del quiebre con sus jugadores.

Así lo destapó el periodista Cristián Arcos, en el programa Círculo Central. El comunicador dio antecedentes de la interna de la Roja, dejando en evidencia que la relación entre DT y jugadores es insostenible.

“Un dato que me entregan de alguien que conoce mucho el tema selección actual. Dice que hay un pésimo trato de Córdova con los jugadores, no es que los putee o los insulte, pero hay un pésimo trato”, asegura el comunicador.

Detalles del trato de Córdova con sus dirigidos

Siempre según la información de Cristián Arcos, el manejo de Nicolás Córdova con sus jugadores en la selección chilena sigue sumando detractores en el camarín. Es más, se habla que Marcelino Núñez no sería el único en restarse de la nómina a futuro.

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“Se compara con ellos (Córdova), les dice: ‘No están aptos para jugar en Europa, por eso juegan en Chile o en otros países que no son europeos'”, desclasifica el hombre de Círculo Central.

No solo eso, según la información el quiebre es total y el mismo comunicador avisó que “los jugadores no lo soportan. En la siguiente nómina ojo si hay jugadores que no quieren venir”.

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Por ahora el DT sigue ratificado para los próximos amistosos contra Colombia, los cuales se jugarán el 13 y 17 de noviembre, en ambos países respectivamente. Por ahora, solo Marcelino Núñez se espera como baja en la nómina de los actuales citados.