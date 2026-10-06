El delantero de O'Higgins respondió a los dichos del técnico interino de La Roja quien señaló no tenerlo en cuenta por causa de sus 29 años de edad.

Más allá de Fernando Zampedri y Javier Correa, el goleador chileno de la temporada 2026 en nuestro fútbol es Arnaldo Castillo, que con la camiseta de O’Higgins ya suma un total de 21 goles en 49 partidos por torneos locales e internacionales.

Por ello, no son pocos los que piden su presencia en la Selección Chilena, dada la falta de artilleros que hay en la escuadra nacional. Sin embargo, se encontró con el rechazo del técnico interino Nicolás Córdova, quien afirmó que no lo citará por su edad, 29 años.

Ante estos dichos del especialista en métricas, Castillo le respondió en diálogo con Radio ADN, donde manifestó que “lo vi, pero obviamente se respeta. Él es el que lleva el buque, el que decide quien va citado y quien no. Uno siempre va a seguir trabajando en el club y si llega la oportunidad uno va a estar en puntita de pies por si en el algún momento me llega”.

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El recado de Castillo a Córdova por vetarlo de La Roja

Sobre su prolífica campaña en 2026 a nivel local como internacional con la camiseta de O’Higgins, el ariete de origen paraguayo expresó que “nosotros vivimos de goles. Si el ”9“ no hace goles, poco y nada se ve si el delantero corre o no. Eso es lo que nos da de comer a nosotros y a nuestras familias”.

“Uno siempre trata de disfrutar de lo dulce que es marcar goles para nosotros. Hoy en día estoy con el caramelo de que me llega una y la puedo embocar“, añadió Castillo quien se refirió a su futuro en Rancagua, donde termina contrato en diciembre.

“Estamos en conversaciones con mi representante, todavía no estoy al tanto del todo, pero si hay conversaciones”, sostuvo el atacante quien anotó en cada una de las cinco competiciones que disputó O’Higgins en la presente temporada.

En síntesis