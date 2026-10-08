El ex volante de la Roja cree que el argentino nacionalizado boliviano no es la mejor carta para asumir en el equipo nacional.

La selección chilena salió de perdedores y pudo ganar un partido de los tres que jugó en la reciente fecha FIFA, porque venció claramente por 2-0 a México en Los Ángeles, California.

La permanencia del entrenador interino de la Roja, Nicolás Córdova, empieza a llegar a su fin y tras la llegada del nuevo directorio de la ANFP, las elecciones son el 19 de noviembre, debe resolverse el nombre del estratega definitivo para el equipo nacional.

En las últimas horas empezó a tomar fuerza del nombre de un viejo conocido, puesto que RedGol supo de los acercamientos con Gustavo Quinteros, quien está libre tras finalizar hace meses su vínculo con Independiente.

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Jorge Coke Contreras no quiere a Gustavo Quinteros en la Roja

La opción de que el ex entrenador de Colo Colo y Universidad Católica llegue a Juan Pinto Durán fue analizada por Jorge Contreras, quien en RedGol indicó que el argentino nacionalizado boliviano no es la carta que más le gusta.

“Uno no puede desmerecer el desempeño que tuvo Quinteros en nuestro fútbol, hizo campañas buenas en Católica y Colo Colo, pero hay varios nombres sobre la mesa, no es el único en carpeta”, dijo de entrada el Coke.

Gustavo Quinteros suena en la Roja. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

“Yo creo que son nombres para sumar, pensando que pronto se vienen las elecciones de la ANFP y tienen que haber candidatos para el cargo”, agregó.

Para finalizar, el ex volante de la selección chilena lanzó el nombre que le gusta para la Roja, y no es Quinteros, ya que prefiere a Gustavo Álvarez, quien actualmente dirige a Liga Deportiva Universitaria de Quito.

“Me gustó el trabajo de Quinteros en los clubes que estuvo, es un técnico exigente, lo que es muy importante para nuestro fútbol. Pero no es el mejor candidato, creo que la mejor opción es Gustavo Álvarez, que se maneja mucho mejor que Quinteros“, cerró Contreras.