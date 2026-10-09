El experimentado director técnico del Pije analizó al cuadro dirigido por Dalcio Giovagnoli y una frase provocó molestia en varios fanáticos albiverdes. ¡Aunque en rigor no fue nada del otro mundo!

Emiliano Astorga sabe que Deportes Temuco está obligado a vencer a Deportes Santa Cruz si pretende seguir en la lucha para meterse en la liguilla de ascenso en la Primera B 2026. En ese contexto, el experimentado director técnico dejó unas palabras que provocaron molestia en varios hinchas albiverdes.

La explicación es simple, aunque consta de dos factores. El primero tiene que ver con la habitual termocefalia de los fanáticos para analizar cualquier situación que tenga relación con el club de sus amores. Y la segunda es que el cuadro santacruzano pelea por no descender a la Segunda División.

Por lo mismo, más de algún afiebrado fanático del Pije no podía creer las declaraciones de Astorga para anticipar el duelo frente a la escuadra adiestrada por Dalcio Giovagnoli. “Hay que tener ese equilibrio también”, dijo el avezado DT del cuadro de la región de la Araucanía.

Emiliano Astorga sabe que el tiempo ya no es aliado de Deportes Temuco. (Pepe Alvujar/Photosport).

“Todos dicen que vamos a ir a buscarlos arriba, pero también debemos tener control. Ellos tienen jugadores peligrosos. Tiene dos delanteros fuertes en ataque, volumen por afuera también”, detalló Astorga. Se refiere evidentemente a Diego Arias, máximo goleador de la división de plata con 17 conquistas.

Diego Arias festeja uno de los goles que anotó en la Primera B 2026. (Pedro Tapia/Photosport).

“Van a cerrar los espacios, buscarán la salida rápida y directa. Todas esas situaciones nosotros también las observamos”, aseguró también el otrora defensor central de San Antonio Unido y Deportes Melipilla. Por ahora, nada que pueda ser mucha molestia para los fanáticos.

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Astorga toma recaudos en Deportes Temuco para recibir a Santa Cruz

Emiliano Astorga puso un objetivo sobre la mesa en Deportes Temuco para el partido frente a Deportes Santa Cruz. Como si fuera un sacrilegio, a algunos hinchas albiverdes les molestó. Lo concreto fue que no dijo nada del otro mundo, al menos en un director técnico de su recorrido.

Emiliano Astorga afina los últimos detalles para el partido de Temuco vs Santa Cruz. (Jose Veas/Aton Chile).

“Es importante trabajar el partido manteniendo nuestro arco en cero. Si te convierten es difícil después mentalmente. Empiezas a decaer”, manifestó Astorga. Eso fue lo que algunos fanáticos no podían creer. Que piense en la valla propia en un duelo contra el penúltimo equipo del certamen.

Aunque para el estratego del Pije parece ser un ítem muy relevante. “Todas esas situaciones las conversamos para llegar a un 100 por ciento al partido”, sentenció Emiliano Astorga, quien debe encadenar una buena racha con Deportes Temuco para disputar la postemporada.

¿Cuándo juega Deportes Temuco vs Deportes Santa Cruz por la Primera B?

Deportes Temuco recibirá a Deportes Santa Cruz este sábado 10 de octubre en el estadio Germán Becker por la fecha 27. El partido comenzará a las 17:30 horas y tendrá a Juan Lara como árbitro central.

Así va Deportes Temuco en la tabla de posiciones de la Primera B 2026

Deportes Temuco se ubica en el 11° lugar con 32 puntos al cabo de 26 partidos jugados en la Primera B 2026.