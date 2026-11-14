Carlos Carmona abordó la situación que enfrenta la selección chilena y que aún sigue en búsqueda de entrenador para las Eliminatorias.

La selección chilena sumó una nueva caída. Bajo el mandato de Nicolás Córdova, ahora el equipo nacional cayó por 1-0 ante Colombia. Resultado que dejó una particular sensación para el técnico interino de la Roja.

“No nos sobra nadie y estos partidos son demasiado importantes para medirnos. La última vez que vinimos acá perdimos 4-0. Hoy hubo un cambio de imagen. Es complejo hacerlo”, rescató el técnico que ya lleva más de un año como interino.

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Aunque en la cancha el equipo sigue sin convencer. Pese a las métricas como la posesión y efectividad en pases, no se logra mostrar una imagen contundente.

Lo que enfatizó Arturo Vidal en la transmisión del partido. “Todavía no sabemos a lo que jugamos. Se le agradece el esfuerzo a los jugadores, que corrieron, metieron, juegan a lo que les salga, pero así no se puede”, recalcó el Bicampeón de América.

Jugó cuatro mundiales y ahora respalda a Nicolás Córdova: “Paciencia”

El tema es que ahora otro histórico de la selección, y que fue parte de la generación dorada, sacó la voz para respaldar a Nicolás Córdova.

“Siento que hay que tener paciencia”, lanzó de entrada Carlos Carmona en conversación con Redgol. “Se fue una generación exitosa y competitiva. Se logró tener a jugadores en los mejores equipos de Europa. La vara quedó muy alta”, reconoció el ex volante y que este sábado dijo presente en la final de la Copa de la Liga para seguir a Coquimbo Unido.

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Pero quien jugase en el Atalanta y Colo Colo entre otros, mantiene la fe en lo que pueda realizar el equipo nacional. Especialmente por la nueva camada de jugadores que se viene.

“Hay buenos jugadores jóvenes y un buen cuerpo técnico. En el futbol hay poco tiempo, pero estoy tranquilo que hay buen nivel. A Nicolás lo conozco bien. Es un entrenador preparado y serio. Le falta más tiempo al proceso para que pueda lograr sus frutos”, remató quien dijo presente en cuatro mundiales tanto con la Sub 20 como la Roja adulta.