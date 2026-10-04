El portero que tenía un permiso especial para estar más días en Cabo Verde se pudo ver en el aeropuerto de Santiago.

Un inesperado regreso al país realizó Vozinha, el arquero de Colo Colo quien participó en la fecha FIFA con su selección de Cabo Verde, donde tuvo polémicas actuaciones.

Esto, porque, según TNT Sports, el meta alargaría su estadía en su país para estar más tiempo con su familia, amparado en el permiso de los duelos amistosos que es hasta el 6 de octubre.

Pese a esto, el arquero viajó a Chile para incorporarse a los entrenamientos en el estadio Monumental, algo que quedó registrado en la cámara de un equipo de TVN en el aeropuerto.

Vozinha captado en el aeropuerto de Santiago. Foto: TVN 24 Horas.

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Vozinha reaparece en Chile

Colo Colo regresó el viernes a los entrenamientos con miras a la revancha ante Puerto Montt, por los cuartos de fina de la Copa Chile 2026, donde el martes enfrentarán la revancha en el estadio Monumental.

Compromiso donde el técnico Fernando Ortiz de igual manera no podrá sumar como alternativa a Vozinha, luego de que reapareció en el país de sorpresa, cuando todos pensaban que recién llegaría antes del próximo fin de semana.

“En un arribo silencioso y sin emitir declaraciones, el arquero de Colo Colo, Vozinha, aterrizó de vuelta en el país tras culminar su participación con la selección de Cabo Verde en la reciente Fecha FIFA”, destacaron en TVN.

Pese al revés que sufrió con su selección en la Copa Africana, con dos importantes derrotas, el meta se pone a la orden de los albos en el estadio Monumental.

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