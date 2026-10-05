El entrenador asegura que está orgulloso que estén en la Roja, pero que le importa más cuando vuelvan a la U y sean aporte.

Una particular respuesta llamó la atención de los hinchas de Universidad de Chile de parte de Fernando Gago, que tiene que ver con los jugadores que fueron llamados por el técnico Nicolás Córdova a la selección chilena.

Los azules tienen a Igor Lichnovsky, Marcelo Morales, Agustín Arce, además de Bianneider Tamayo en Venezuela, quienes se han perdido los dos duelos ante Everton y harán lo mismo con el primero ante Antofagasta.

“La verdad, no los vi todavía. No los vi, no los pienso ver. Hasta que vengan acá hablaré con ellos y lo entenderé. Trabajamos mucho en lo que es este partido”, comentó Gago.

“Sí sé que tuvieron minutos, sí sé que están bien, entrenando bien, pero no le presto atención, independientemente de si juegan o no, la cantidad de minutos y todo eso. Me importa lo que van a hacer cuando vuelvan acá y cómo vayan a llegar y la planificación que tenemos para los días de partido”, detalló.

Marcelo Morales sumó minutos en la Roja ante Estados Unidos.

Gago pide a sus jugadores enfocarse en ir a la selección

Más allá de la frase, Fernando Gago asegura que siempre es una grata noticia cuando un jugador aparece en su selección, porque es el mayor objetivo que deben tener.

“Yo siempre digo que cuando citan un jugador a una selección, para mí siendo entrenador es espectacular porque significa que están haciendo bien las cosas en el club y que están en nivel para estar donde están los mejores de cada país”, explicó.

Por lo mismo, deja en claro que “independiente de si juegan o no juegan, para mí es importantísimo que el futbolista esté en selección. Es lo máximo a lo que puede aspirar cada futbolista. También es un lindo halago al ego del futbolista”.