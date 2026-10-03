El portero todavía está en Cabo Verde, esto a pesar de que ya jugó sus respectivos partidos en las eliminatorias para la Copa Africana de Naciones.

Vozinha tuvo un poco afortunado paso por su selección de Cabo Verde en esta fecha FIFA. El portero de Colo Colo mostró un cuestionable rendimiento en sus partidos por las eliminatorias para la Copa Africana de Naciones, cayendo ante Malí y Ruanda.

Tras estos compromisos, se esperaba que el meta de 40 años se integrara por estos días nuevamente al Cacique, esto con miras al partido de vuelta de cuartos de final de la Copa Chile ante Deportes Puerto Montt.

Sin embargo, Vozinha brilló por su ausencia en el regreso a los entrenamientos del equipo de Fernando Ortiz el pasado viernes. Se esperaba que, como su último partido con su selección fue el pasado martes, ya estaría en nuestro país por estos días, pero de eso nada.

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Vozinha goza de días libres que llaman la atención en Colo Colo

Pese a sus respectivos partidos en las eliminatorias para la Copa Africana de Naciones ya fueron disputados, el arquero sigue sin retornar a nuestro país. Es más, se le vio visto paseando por las calles de su natal San Vicente, incluso pasando tiempo con su familia y celebrando el cumpleaños de su madre.

De acuerdo a información entregada en TNT Sports, el motivo de esto es porque la fecha FIFA termina recién el próximo martes 6 de octubre, lo que le permitiría seguir estando con el combinado de Cabo Verde.

Vozinha vio acción con Cabo Verde durante estos días en las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones. | Foto: Getty Images.

Así las cosas y a falta de una confirmación oficial del Cacique, todo se trataría de unos días libres y un permiso especial. Sin ir más lejos, Vozinha no veía a su familia desde que arribó a nuestro país para jugar en el Popular.

Con este panorama, todo apunta a que el meta será baja el partido de revancha ante Deportes Puerto Montt, pactado para el martes 6 de octubre a las 20:30 horas en el Estadio Monumental. Cabe recordar que los albos ganaron por 1-0 en la ida jugada en el sur.

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En síntesis