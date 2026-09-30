El mentor de Claudio Bravo analizó la pelea por la titularidad en el arco del Cacique. Y apuesta por uno de los cuatro que dispone Fernando Ortiz.

Mientras Colo Colo ganó 1-0 a Deportes Puerto Montt con una nueva presencia de titular de Eduardo Villanueva, el experimentado Vozinha tuvo otra derrota en la selección de Cabo Verde. Para colmo, el africano dejó una respuesta muy débil en uno de los goles de Ruanda.

Una salida dubitativa del caboverdiano se viralizó frenéticamente, algo que ocurre para bien y para mal desde el furor que fue en el Mundial 2026. En ese contexto, RedGol contactó a Julio Rodríguez para abordar la pelea por ser titular en el arco del Cacique.

“Si bien es cierto no tuvo muchas acciones, no se puede evaluar a un arquero cuando no tiene que resolver muchas situaciones. No hay muchos fundamentos que evaluar”, aseguró Rodríguez sobre la presentación de Villanueva en el hermoso estadio Chinquihue.

Eduardo Villanueva sumó su tercer partido seguido en Colo Colo. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Pero el equipo está rindiendo, ganando. Aunque sea un rival de segunda división es bueno que un arquero joven juegue en el primer equipo y ganen”, aseguró el icónico mentor que tuvo Claudio Bravo en su formación como arquero.

Sobre las actuaciones erráticas de Vozinha con Cabo Verde en las Eliminatorias a la Copa Africana de Naciones, Hulk fue comprensivo. “Tampoco se puede sacrificar a un arquero porque no anduvo bien en un partido o porque fue responsable de algunas situaciones que costaron algún gol”, manifestó en esta conversación que tuvo con Paulo Flores.

Vozinha no tuvo la mejor presentación en Cabo Verde ante Ruanda. (Robert Cianflone/Getty Images).

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Julio Rodríguez analiza la lucha de arqueros en Colo Colo: ¿Villanueva, Vozinha u otro?

Por lo pronto, parece que Eduardo Villanueva continuará como titular en Colo Colo, pues Fernando Ortiz ha reconocido sus buenas presentaciones en la Copa Chile, mientras que Vozinha ni siquiera está disponible. Aunque la buena noticia fue la recuperación de Gabriel Maureira.

El golero juvenil fue reserva en la visita a Puerto Montt en desmedro de Fernando de Paul, quien estuvo en el banco durante la serie vs Audax Italiano. “Vozinha ya ratificó que por algo lo contrataron. Fue de los mejores arqueros en el Mundial. Y los chicos jóvenes tienen que demostrar que están capacitados para rendir cuando les den oportunidades”, marcó Hulk.

El Tuto de Paul fue suplente vs Audax Italiano. (Felipe Zanca/Photosport).

“De Paul está dado de alta, creo que está para jugar, fue al banco el otro día. Eso quiere decir que está listo, no sé por qué no fue al banco en esta ocasión. Pero está cada día más cerca de volver a ser titular en Colo Colo”, anticipó Rodríguez sobre el Tuto.

Y dejó claro qué debe hacer el caboverdiano cuando retorne a Pedrero tras la fecha FIFA. “Vozinha tendrá que regresar a Chile, no es fácil ir a jugar tan lejos. Pero volver tranquilo y sabiendo que está jugando. Eso es lo importante, que esté jugando por su selección”, sentenció Hulk.

Vozinha suma tres partidos jugados en Colo Colo. (Marco Vazquez/Photosport).

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¿Cuándo es la revancha de Colo Colo vs Deportes Puerto Montt?

La revancha de los cuartos de final en la Copa Chile entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt se disputará el martes 6 de octubre a las 20:30 horas en el estadio Monumental.