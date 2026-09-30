RedGol tomó contacto con tres voces icónicas de los albos, quienes analizaron el sabor amargo que les quedó tras la exigua victoria ante el Velero en el hermoso estadio Chinquihue.

Colo Colo encontró la llave para derrotar a Deportes Puerto Montt recién en los últimos instantes. Fue gracias a un cabezazo de Lautaro Pastrán, quien conectó con precisión un centro de Maximiliano Romero para vencer la resistencia del portero Gonzalo Collao.

En ese sentido, RedGol tomó contacto con tres referentes del cuadro albo para analizar este cotejo. Uno fue Ricardo Dabrowski, quien fue el goleador del equipo en la Copa Libertadores 1991. “Un equipo de la B tiene mucha motivación, siempre serán partidos duros. Se juegan la vida y es muy lógico”, afirmó el Polaco.

“A un equipo grande y de primera le cuesta un poco porque son otras características. Pero es así, en un partido pasan esas cosas. Creo que los buenos resultados acompañan, hay más confianza, están con menos presión. Siempre está bueno generar alternativas en el club”, añadió Dabrowski sobre las inclusiones juveniles.

Marcos Bolados en acción ante Deportes Puerto Montt en el Chinquihue. (Nicolas Klein/Photosport).

Contra el Velero, por ejemplo, repitió titularidad Cristian Díaz. También fue estelar Alonso Olguín, aunque en el descanso le dejó su lugar a Gedeón Díaz. “Es positivo que Colo Colo se fije en los jóvenes para saber si están preparados para la exigencia que hay siempre”, manifestó el Polaco Dabrowski.

Otro que contestó el teléfono de Paulo Flores fue Eddio Inostroza, ayudante técnico de Mirko Jozic en el equipo campeón de América. “Me deja preocupado que Colo Colo debería marcar diferencias contra un equipo de la B. Aunque haya sido de visita, pero tendría que marcar más distancia”, dijo el popular Yeyo.

Gonzalo Collao tuvo una buena participación ante Colo Colo. (Nicolas Klein/Photosport).

“Tal como anotaron en el último minuto, pudo haber sido gol de Puerto Montt. Tiene profundidad, pero debe ser más fino para concretar. No es por menospreciar al rival, pero hay una distancia enorme. Menos mal Pastrán aprovechó de marcar el gol, pero queda en deuda el equipo”, sentenció el Yeyo Inostroza.

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Gustavo de Luca critica a Colo Colo tras la victoria en la Copa Chile

A Gustavo de Luca no le gustó mucho el trámite del partido que Colo Colo le ganó a Deportes Puerto Montt. “El partido no fue bueno. Empatar el primer partido sería bueno si ganas de local, pero jugaste contra un equipo que no pelea el campeonato en la Primera B”, dijo el otrora artillero albo.

“Tendría que haber sido más tranquilo, ganar 2 o 3-0 mínimo. Le está faltando gol, aunque gana con pocos goles”, añadió el argentino, quien en Chile también jugó en Deportes La Serena, O’Higgins y Deportes Temuco. Sabe que el equipo de Fernando Ortiz ha mantenido buenos resultados.

Erick Wiemberg y Cristian Díaz ante Fabián Espinoza de Deportes Puerto Montt. (Nicolas Klein/Photosport).

Pero también tiene claro que en el fútbol y la vida, todo se acaba. “No pierde, pero esta racha se puede terminar y la falta de gol se puede notar”, sentenció De Luca en esta conversación que tuvo con Paulo Flores. Todo se sabrá en la revancha el martes 6 de octubre en el estadio Monumental a contar de las 20:30 horas.

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