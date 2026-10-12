El experimentado delantero de 35 años anotó el gol que rescató un punto para los árabes en la visita a Deportes Limache y anticipó el duelo que tendrá el Tino ante el Cacique en la fecha 25 de la Liga de Primera.

Este centrodelantero de Palestino apareció con un cabezazo letal para rescatar un empate en la visita a Deportes Limache, el juego que marcó la antesala al partido ante Colo Colo. Aprovechó su potencia física para imponerse en el juego aéreo y derrotar la resistencia de Claudio González.

Las referencias son para Ronnie Fernández, quien anotó su tercera conquista en la Liga de Primera 2026. El otrora capitán de Universidad de Chile reconoció las dificultades que tuvo el Tino en el duelo disputado en el césped sintético del estadio Lucio Fariña Fernández.

“Se hizo un esfuerzo enorme, hay que doblegar un poco acá en esta cancha complicada. No es excusa, pero en una cancha más pareja para todos hubiese sido un mejor espectáculo”, aseguró a TNT Sports Fernández, quien poco después de su tanto dejó en posición de marcar a Jonathan Benítez.

Dilan Zúñiga celebra junto a Ronnie Fernández el 2-2 de Palestino vs Limache. (Manuel Lema/Photosport).

Pero el Zurdo no pudo superar el rápido achique del Halcón González. “Nos vamos un poco molestos, tuvimos muchas ocasiones en el primer tiempo. Ellos tuvieron la del gol y se nos puso cuesta arriba. Pero es parte de un proceso, venimos en alza”, manifestó el ariete.

Piensa que el equipo adiestrado por Guillermo Farré ha mejorado su rendimiento. Y que es mejor volver a casa con un punto en el equipaje. “De última no nos quedamos sin nada. Limache nos venía pisando los talones. Y nos mantenemos arriba en la pelea, que es nuestro objetivo”, añadió el puntarenense de 35 años.

También anticipó el duelo ante el Cacique, pactado para el 25 de octubre y lo más probable es que se juegue en el estadio Santa Laura. “Tenemos claro que es un partido de local. No podemos regalar más puntos, no nos hemos hecho fuertes en la localía“, reconoció Ronnie Fernández.

Ronnie Fernández fue capitán azul en un Clásico Universitario de la temporada 2022. (Andrés Piña/Photosport).

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Ronnie Fernández anticipa el Palestino vs Colo Colo de la fecha 25: “Sabemos que…”

El experimentado centrodelantero de Palestino sabe que Colo Colo llegará como líder de la Liga de Primera, aunque lo hará después de sufrir una paliza ante Coquimbo Unido. “Independiente del rival que tenemos en frente, trabajamos semana a semana para un objetivo muy claro”, dijo Ronnie Fernández.

Palestino venció 1-0 a Colo Colo en el estadio Monumental por la primera rueda. (Diego Martin/Photosport).

“Obviamente se respetan a todos los equipos. Sabemos que mejorando un poco nuestro juego tendremos muchas más chances de llevarnos los tres puntos”, afirmó sobre este partido ante el Cacique en la fecha 25. Un encuentro que podría ser clave para las pretensiones de los árabes.

Ronnie Fernández en acción ante Deportes Limache. (Manuel Lema/Photosport).

Sobre todo en cuanto a los cupos internacionales. “Hoy en día para la institución es una obligación y se toma así. Cuando uno llega al club sabe que los objetivos son muy claros. Ves la calidad de jugadores y el trabajo que se hace y uno apunta a estar un poco más arriba”, lanzó Fernández.

Aunque el equipo adiestrado por el argentino Farré está 5° en la tabla. “Un par de fechas atrás nos encontrábamos cerca de la segunda posición, que era nuestro objetivo de llegar a la Copa Libertadores como Chile 2. Pero ahora debemos seguir remando de atrás, quedan partidos importantes y podemos seguir sumando. Es una obligación pelear arriba”, sentenció el exjugador de Santiago Wanderers y el Selangor de Malasia, entre varios otros clubes.

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