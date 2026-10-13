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Fútbol Chileno

En Colo Colo se ponen en el peor escenario: “Sería una vergüenza perder el título con la U”

Universidad de Chile recortó casi a la mitad la diferencia de puntos que tenía con Colo Colo y faltan aún seis fechas por jugarse.

Por Felipe Escobillana

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U de Chile espera alcanzar a Colo Colo en el torneo
© DIEGO MARTIN/PHOTOSPORTU de Chile espera alcanzar a Colo Colo en el torneo

En Colo Colo han ido perdiendo la cuenta de ahorra que acumularon en el torneo, pues pasaron de estar a 16 puntos de ventaja a solamente 9 de Universidad de Chile.

Los albos sumaron apenas dos puntos en los últimos tres encuentros, mientras que la U ganó todo. Con seis fechas por jugarse, en el aire hay una sensación de que el Bulla puede meter un remontazo histórico.

“Le dio una vida más a la U, que ganó 6-0“, señala a RedGol Carlos Gustavo De Luca, ex delantero del Cacique que fue campeón de la Recopa Sudamericana en 1992.

Siente que hubo exceso de confianza en Colo Colo. “Lo daban por ganado ya hace rato el torneo, pero aparecen los imponderables del fútbol”, detalla por la ventaja que se ha reducido casi a la mitad.

En Colo Colo se confiaron tras ganarle el clásico a U de Chile

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El relajo en Colo Colo pasa la cuenta

Colo Colo no pudo ganarle a Huachipato, Concepción y Coquimbo, sumando solo dos puntos en esos partidos. Algo que De Luca siente como parte de la desidia que aparece cuando el torneo está tan encaminado.

“Lo que te digo: el relajamiento de algunos jugadores a veces echa a perder el funcionamiento del equipo. Así que hay que poner énfasis en los próximos partidos y volver a ganar”, sostiene.

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Ahora pide “mucha precaución, uno tiende a no querer lesionarse, entonces no va como va en todas las pelotas a disputarla. Pasa mucho por eso, la relajación un poco lleva a eso, a entrenar un poquito menos, a exigir el cuerpo menos. Y bueno, ahora va a tener que poner todo para asegurarlo en las próximas dos o tres fechas”.

“Una remontada así nunca se ha dado. Sería vergüenza y aparte perder con Universidad de Chile… que lo alcance Universidad de Chile, que lo pase y que salga campeón Universidad de Chile, sería una vergüenza total“, cierra.

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