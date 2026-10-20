El castigo económico que recibió CR7 por abandonar la concentración de su selección generó burlas por su bajo monto.

Cristiano Ronaldo vuelve a estar en el centro de la polémica, pero esta vez no por sus goles. La sanción que recibió de la Federación de Fútbol de Portugal tras abandonar la concentración de su selección desató críticas por lo reducido de la multa económica.

El castigo se hizo oficial el lunes e incluye un mes sin poder ser convocado, luego de un desencuentro con el entrenador Jorge Jesus. Perola medida deportiva fue cuestionada, ya que el plazo de 30 días corridos permitiría que el atacante vuelva a estar disponible para la próxima fecha FIFA, a comienzos de noviembre.

Cristiano Ronaldo se fue de la concentración de Portugal y recibió multa.

La multa que Cristiano Ronaldo recupera en 39 segundos

En el aspecto económico, la sanción resulta todavía menos significativa si se compara con los ingresos del delantero. Cristiano Ronaldo deberá pagar 255 euros, cerca de $280 mil pesos chilenos.

De acuerdo con el diario español Marca, el futbolista necesita apenas 39 segundos para generar el dinero equivalente a la multa, considerando el salario base de aproximadamente 208 millones de euros anuales que percibe en el Al Nassr de Arabia Saudita.

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La cifra representa apenas el 0,00012% de sus ingresos anuales, según el citado medio, lo que convirtió el castigo en motivo de burlas.

Así, la sanción de Portugal quedó lejos de representar un golpe económico para CR7. Por el contrario, el monto parece insignificante frente a su millonario contrato, mientras continúa la discusión por su salida de la concentración y las consecuencias que tendrá para su relación con la selección.

En resumen…