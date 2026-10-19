Ambos jugadores dejaron a sus selecciones durante la disputa de la última fecha FIFA.

Desde Portugal ya anunciaron que a Cristiano Ronaldo no le saldrá gratis el berrinche de la última fecha FIFA. Bueno, tampoco le saldrá muy caro. En Chile no sucedió nada con Marcelino Núñez.

Sorpresa mundial generó cuando CR7 se molestó en medio de la concentración de su seleccionado, tomando sus maletas y yéndose en su avión privado. Todo esto en molestia con Jorge Jesus y el trato que le dio tras no hacerlo jugar. La Roja vivió una situación similar, guardando bien las proporciones.

La baja sanción a Cristiano Ronaldo

Desde la salida de Cristiano Ronaldo de la concentración de Portugal, desde su seleccionado iniciaron una investigación al respecto. Todo esto, con el fin de aclarar bien los hechos y tomar una decisión respecto a la leyenda de Manchester United y Real Madrid.

Pues bien, desde los lusos anunciaron el castigo que tendrá el Bicho: un mes de suspensión y una multa económica de 255 euros. ¿Cuánto es eso? Alrededor de 250 mil pesos chilenos. Sí, un vuelto para uno de los jugadores mejor pagados del planeta.

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Considerando el tiempo de suspensión, el cual rige desde el 30 de septiembre, terminará a fines de octubre. La próxima fecha FIFA es en noviembre, por lo cual si Jorge Jesus decide llamarlo, Cristiano Ronaldo podrá estar sin ningún problema. Ahora estará el morbo de saber si vuelve a ser considerado por el técnico o no.

La situación vivida por Ronaldo fue comparada con lo sucedido con Marcelino Núñez en Chile. El volante dejó la concentración de La Roja luego de tener problemas con Nicolás Córdova y Lucas Cepeda.

Ronaldo podrá volver a su selección en noviembre. Imagen: Getty

A diferencia de lo ocurrido en Portugal con Ronaldo, Núñez no ha recibido ningún tipo de sanción. Tanto desde el cuerpo técnico, como desde la dirigencia, se desligaron de la situación completamente, explicando que era el jugador quien debía aclarar el tema.