Tras su accidente de tránsito, Leandro Hernández estuvo presente en los festejos que realizó Colo Colo en el estadio Monumental.

Leandro Hernández se perdió los festejos de Colo Colo en Chillán, pues estaba siendo formalizado luego del accidente de tránsito que provocó en la madrugada del domingo en la comuna de Providencia.

El futbolista, que fue importante en la campaña del Cacique con goles y asistencias, apareció en la celebración que se hizo en el estadio Monumental.

De hecho, su presentación ante la gente fue llamativa, pues incluso recordaron a Mati Fernández, que tuvo un rendimiento sobresaliente en el 2006.

“Tuvo su año consolidatorio a punta de buenas actuaciones. Gracias a sus goles y asistencias se transformó en unos de los mejores desde Matías Fernández, ahora va por mucho más”, fueron las palabras.

Lea Hernández llegó a la celebración de Colo Colo tras su accidente

La cerveza que le ofrecen a Hernández

Leandro Hernández chocó en estado de ebriedad, al marcar 1.2 gramos de alcohol por litro de sangre según el alcotest al que se sometió tras el choque en avenida Los Leones.

Por lo mismo es que seguramente no va a querer saber nada de trago por un buen rato, lo que quedó reflejado en los festejos que se realizaron en Macul.

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Su mejor amigo, Francisco Marchant, estaba con un vaso grande de cerveza en medio de la algarabía de los futbolistas. Se acercó a Hernández para ofrecerle, pero el rechazo fue inmediato.

Al menos el Chino entendió que el error cometido fue bastante grande y ahora deberá enfocarse en la recta final del año, pues los albos aún deben jugar tres partidos por el torneo y la Copa Chile.