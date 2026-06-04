El subdirector deportivo del cuadro más grande del fútbol ruso atendió el llamado de RedGol y repasó en profundidad su primer año en aquel país. "Es una liga muy buena, los clubes tienen mucho dinero", dijo entre otras cosas.

El chileno Marko Biskupovic salió de su trabajo en la Roja para poner rumbo al Spartak Moscú, donde asumió como subdirector deportivo para trabajar con el español Francis Cagigao. El 7 de mayo del año pasado, el otrora zaguero central de Universidad Católica fue confirmado en aquel puesto.

Casi un año después, Biskupovic celebró un título con el cuadro más grande de la Premier League. Aunque con una anécdota, pues a Pablo Solari literalmente se le rompió el trofeo. “Logramos armar un grupo de trabajo muy bueno y eso trajo buenas consecuencias”, le contó desde Rusia a RedGol.

“Nos costó al comienzo, tuvimos que hacer un cambio de entrenador entremedio y después ver que las cosas funcionan. Es súper grato saber que las decisiones que se toman son buenas y resultan”, afirmó el retirado defensor, quien también tuvo un paso por Deportes La Serena y por el Kalmar FF de Suecia.

Marko Biskupovic festeja junto a su hijo. (Instagram retocada por Gemini).

Se refería a la llegada del español Juan Carlos Carcedo, quien en enero de este año salió del Pafos de Chipre para volver al Spartak en reemplazo del serbio Dejan Stankoviç. Esa determinación cambió la dinámica y el denominado equipo del pueblo se consagró en la Copa de Rusia ante el Krasnodar.

¿Qué evaluación haces de este primer año en el fútbol de allá?

El nivel es muy competitivo. Hay muy buenos jugadores. Siempre que una liga invierte mucho dinero en los clubes, primer equipo, instalaciones, siempre habrá buenos jugadores. Eso hará que la liga sea buena. Spartak es el club más grande de Rusia por historia, tenemos una gran responsabilidad. El equipo invierte una gran cantidad de dinero en reforzar el primer equipo y también el equipo filial, las inferiores. Me sorprendió para bien todas las herramientas que tenemos para trabajar.

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El portugués Gedson Fernandes llegó al Spartak Moscú en julio del año pasado por casi 21 millones de euros, según Transfermarkt. (Getty Images).

¿Cómo viven el bloqueo de jugar copas internacionales por la guerra entre Rusia y Ucrania?

Todo el tema de la guerra y la poca visibilidad va más allá del fútbol. Es un tema país. No se sabe nada de acá: que vivimos de manera normal, que el tema de la guerra prácticamente no nos toca. Sí estamos bloqueados internacionalmente, no sólo deportivamente. Hay trabas para viajar y entrar, pero vivir en Moscú es un agrado. Me encanta, no sólo a mí. A Francis, a nuestro entrenador.

El frío es un tema complejo, ¿cómo lo enfrentan?

Tenemos la suerte de que la liga para en el invierno ruso y todos los equipos van a hacer dos meses de pretemporada a Dubai o Turquía para capear el frío. Cuando acá hay frío, porque sí hay, los clubes están en otros países. No se juega con nieve, la liga se para en diciembre y vuelve en marzo.

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¿Cómo es tu día a día laboral en Spartak Moscú?

Muy dinámico, de muchas cosas. Me toca directamente de estar a cargo de reclutamiento de jugadores, del departamento de scouting. Estar encima de los entrenamientos del primer equipo, del filial y el sub 20. Vamos a verlos todos los fines de semana. Conocemos a todos los jugadores. Hicimos un proyecto de entrenamientos individuales para jugadores juveniles, ya debutaron dos. Es muy dinámico, harta responsabilidad, pero contento y aprendiendo mucho.

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Biskupovic reconoce que el fútbol chileno “no es prioridad” para Spartak Moscú

Con su trabajo en el Spartak Moscú de Rusia, Marko Biskupovic perdió de vista el fútbol chileno, al menos en cuanto a un seguimiento exhaustivo. Más allá de los tres compatriotas que juegan en aquel país: Thomas Galdames (Krylya Sovetov), Ignacio Saavedra (Rubin Kazan) y Jordhy Thompson (Orenburg).

¿El fútbol chileno es relevante en el scouting del Spartak?

No. No lo es. Hoy por hoy, lo sabemos todos, pero el fútbol chileno no pasa por un buen momento. No significa que no haya buenos jugadores, pero intentamos darles prioridad a otras ligas. Miramos jugadores chilenos del exterior, pero la liga chilena no es prioridad para hacer seguimientos.

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De todas maneras, por el contexto del país, imagino muchas trabas para contratar. ¿Es así?

Es un club muy grande, con presupuesto para contratar, pero tenemos muchas limitaciones: mercados cerrados, convencer a jugadores de venir a Rusia. La gente no sabe que acá se vive bien, que el club es gigante, que la guerra está acabando. Lo más probable es que volvamos la siguiente o subsiguiente temporada a competiciones europeas. Ha sido desafiante, pero un aprendizaje muy grande. Trato de mejorar día a día para que el club siga creciendo.

Biskupovic y su familia frente al Kremlin.

¿Qué opinión tienes del periodismo en Rusia?

Tengo la suerte de que no manejo tanto el idioma, estoy aprendiendo. Es lo mismo, es universal: si no ganas, está todo mal y si ganas, se tapa todo lo malo y queda el aspecto bueno. Es así. Y más si estás en un club grande que tiene la responsabilidad de ganar. Nosotros lo aceptamos como reglas del juego. Lástima que eso haga que se tomen malas decisiones en general. Pero son temas externos que juegan en contra o a favor.

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¿Qué tanto condicionan los medios?

A todos, jugadores, dirigentes. Es un factor que hay que meter dentro de la ecuación al momento de vivir esta profesión. Participa en el día a día.

Sonaste como gerente deportivo en La Serena, ¿eso tuvo asidero?

No, nada. No me llamó nadie. Estoy muy contento acá, pensando en seguir creciendo y ojalá quedarme fuera de Chile aprendiendo mucho y creciendo profesionalmente.

Marko Biskupovic celebra un gol con Deportes La Serena en julio de 2019. (Alejandro Pizarro/Photosport).

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