Luego de coronarse campeones, los Albos subieron un compacto de los cuestionamientos que sufrieron durante la temporada de Verónica Bianchi y Coke Hevia, entre otros.

Colo Colo se coronó como el nuevo campeón del fútbol chileno y en el calor de los festejos, decidieron apuntar contra diversos comunicadores, como Verónica Bianchi, por críticas pasadas.

Los Albos no iniciaron de buena manera el 2026, cayendo por 3-1 ante Deportes Limache como visita. Esto, sumado al mal cierre de la temporada anterior, donde ni siquiera pudieron asegurar cupo a la Copa Sudamericana, valieron muchas críticas al trabajo de la dirigencia y de Fernando Ortiz.

La nueva postura de Colo Colo

Con Colo Colo ya campeón, estos decidieron subir un video a sus redes recordando las críticas que recibieron al inicio de este año. En ella, se podía ver a Verónica Bianchi, Coke Hevia e incluso al streamer hincha de Universidad de Chile, Mandreva.

Esta pieza audiovisual generó una ola de críticas entre los periodistas, mientras que los seguidores albos lo celebraron como un gol más. Incluso, Manuel de Tezanos fue uno de los que salió a defender a Bianchi, quien es su compañera de canal y que fue usada como portada del controvertido video.

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A través de redes sociales, Verónica Bianchi salió a defenderse de los ataques que ha recibido. “Me hago cargo de mis palabras porque tengo un trabajo expuesto y eso da derecho a que la gente pueda opinar“, comenzó escribiendo en una historia de Instagram.

“Lo que no avalo por ningún motivo ni para mí ni para cualquier ser humano es incitar a la violencia y al hostigamiento en redes sociales (que no olvidemos es penado por la ley)”, complementó la periodista de TNT Sports.

Imagen: Instagram

Desde Colo Colo parecen haberse dado cuenta la controversia que generaron, por lo que decidieron finalmente bajar el video de sus redes sociales. Los Albos ahora se concentran de seguir celebrando y mirar sus próximos desafíos, donde todavía aspiran a ganar la Copa Chile.