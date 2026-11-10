El defensor uruguayo de 24 años se mostró muy contento por haber logrado la estrella 35 con el Cacique y dejó una emotiva reflexión tras conseguirlo. "No sentía lo mismo en...", lanzó.

A pesar de que Joaquín Sosa se perdió el partido en que Colo Colo selló el título de la Liga de Primera 2026, el defensor uruguayo gozó como nadie esa consagración. El charrúa literalmente se vistió de alma de la fiesta para todas las celebraciones.

Tanto en el bus como en el estadio Monumental, Sosa dejó clarísimo que disfrutaba a concho la estrella 35 del Cacique. Y luego de ese agónico triunfo por 2-1 ante Ñublense, el jugador formado en Nacional de Montevideo dejó claro su sentir respecto de su estadía en los albos.

“Contento, obviamente un poco enojado por perderme el partido más importante. Pero jugué todo el año de forma muy regular a pesar de la fisura en el talón que me perjudicó en muchos partidos. Estoy muy contento”, aseguró Sosa en Cooperativa Deportes.

Joaquín Sosa en el festejo de Colo Colo por la estrella 35. (Foto: Colo Colo).

El exjugador del Bologna de Italia, club que lo cedió a préstamo al Cacique, le sacó brillo a la campaña del equipo adiestrado por Fernando Ortiz. “Fuimos mejores que todos, les sacamos 10 puntos al segundo y faltan tres fechas. Eso deja mucho que pensar”, manifestó Sosa.

“Sabíamos que esto iba a pasar, estábamos convencidos y se logró. Ahora a tomar un poquito. Pero estoy contento en el club”, reconoció muy sincero el defensor, quien también jugó en Independiente Santa Fe de Colombia y el Dínamo Zagreb de Croacia.

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El emotivo desahogo de Joaquín Sosa tras ser puntal del título de Colo Colo

Para Joaquín Sosa, la temporada que ha vivido en Colo Colo fue una especie de reencantamiento que más encima tuvo el broche de oro de un título. “Se me hizo muy llevadero este año”, manifestó el zurdo zaguero, quien también pasó por el CF Montréal de la Major League Soccer.

Joaquín Sosa cuando fue vitoreado por la gente en el Monumental. (Diego Martin/Photosport).

“Volví a ser feliz jugando a la pelota, estos últimos años no sentía lo mismo que antes”, le reconoció Sosa al periodista Rodrigo Gómez. Una señal evidente de que quizá encontró su lugar en el mundo en el estadio Monumental. Sobre todo después de los cinco clubes que ha defendido desde que firmó por el Bologna de Italia.

Villagra, Sosa y Román festejan con el trofeo de campeón que conquistó Colo Colo. (Andrés Piña/Photosport).

El oriundo de Fray Bentos le agradeció a la institución. “Fue importante venir a este club enorme que me hizo sentir parte desde el primer momento”, sentenció Joaquín Sosa, quien tiene contrato hasta mediados de 2027 en el Cacique, aunque en la directiva de Blanco y Negro piensan adquirir parte de su pase.

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