Este volante venezolano-chileno de 18 años se mostró muy agradecido por haber sumado minutos al final de la campaña, vislumbra con entusiasmo el 2027 y dejó un tierno mensaje para sus seres más queridos.

Este volante ofensivo de 18 años fue una alternativa que Fernando Ortiz experimentó en Colo Colo pocos partidos antes de la consagración en el título 35. Y su participación comenzó en la Copa Chile, donde fue una de las sorpresas e incluso llegó a anotar un gol.

Se lo marcó al Audax Italiano en el Estadio Nacional. Las referencias son para Gedeón Díaz, jugador venezolano chileno que fue titular en el agónico triunfo ante Ñublense de Chillán. Al igual que varios jóvenes del club, todo se ha dado muy rápido para él.

De hecho, ya tiene una medalla de campeón tras la consagración alba en la Liga de Primera 2026. “Es algo inexplicable jugar con estos colores, estoy muy feliz por este gran paso en mi carrera. A seguir dándole en el día a día”, manifestó Díaz en Cooperativa Deportes.

Gedeón Díaz intenta dejar atrás la marca de Diego Sanhueza de Ñublense. (Mauricio Ulloa Ganz/Photosport).

“Me lo tomé con calma, aproveché cada oportunidad que me dio el entrenador. Gracias a dios se pudo cumplir el objetivo que era salir campeón. Muy feliz”, expuso el futbolista nacido en Maracay, quien esta temporada jugó siete partidos: anotó un gol y regaló dos asistencias.

Aunque sabe que todavía hay un largo camino por recorrer en esta emergente carrera. “Voy con calma, siempre trato de dejar lo mejor en la cancha y en cada partido. Queda mucho por demostrar”, manifestó Gedeón Díaz en esta conversación que tuvo con el periodista Rodrigo Gómez.

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Gedeón Díaz le dedica el título de Colo Colo a su fallecido padre y a “mi familia, que es mi motor”

Gedeón Díaz tuvo emotivas palabras tras ser parte del plantel de Colo Colo que logró el título 35 en la primera división chilena. Cuando le consultaron a quién le dedica esta consagración, su respuesta fue inmediata. “A mi padre, que está en el cielo mirándome”, afirmó el venezolano-chileno.

“Y a mi familia, que es mi motor para luchar cada día”, agregó Díaz, una de las promesas que tiene el Cacique. De hecho, el “54” ya mira con entusiasmo la temporada venidera, a pesar de que los albos tienen tres partidos por jugar en la Liga de Primera 2026.

Además de seguir con vida en la Copa Chile, donde Colo Colo está instalado en las semifinales. “Jugar con estos colores, más encima jugar una Libertadores, una copa internacional donde me puedo hacer ver más”, reconoció Gedeón Díaz sobre sus pretensiones para el año entrante.

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