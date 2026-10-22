Defendiendo la camiseta de Palestino, recordado defensa alzó la voz y recordó cómo fue su regreso al país tras años en el extranjero.

De vuelta en el fútbol chileno, el nombre de Enzo Roco volvió a ser noticia. El defensa campeón con la Roja en Copa América 2016 habló de su regreso al país defendiendo a Palestino.

Ante la consulta de si tuvo acercamientos con U Católica, su club formador, el zaguero reconoció en Radio Agricultura que “uno ya grande entiende que pasan otras cosas, se toman decisiones. En este caso yo las entiendo, pero no las comparto obviamente”.

Sin embargo, el jugador que tiene contrato por un año en La Cisterna no dejó pasar la consulta por la UC y dejó un recado. Ahí aclaró que su deseo era retornar el equipo que lo lanzó al extranjero.

Enzo Roco y su lazo con U Católica

El defensa Enzo Roco dijo sentir desilución por la postura de U Católica previo a fichar en los árabes. El jugador reconoció que estuvo a disposición para vestir de cruzado nuevamente, pero que del otro lado no lo quisieron.

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“Uno se pone a disposición para hacer la situación sumamente fácil y en este caso de parte del club nunca hubo un acercamiento directo hacia mí, ninguna propuesta”, aclaró.

Fue ahí que quiso cerrar el episodio con la UC y aclaró que “igual por ese lado creo que un poquito desilusionado porque era una operación fácil, no se dio… Como profesional necesito el sustento para mi familia y para vivir, así que se me dio la opción de Palestino”.

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“La verdad que ha sido una vuelta emocionante en el sentido personal, lo que buscaba es estar cerca de los míos, de mi tierra, de gente que no vi hace mucho y por ese lado creo que ha sido un acierto total”, cerró.