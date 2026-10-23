Entre los hinchas cruzados corre la voz este dato de que quien los vence, se lleva la gloria o llega a la definición. Buscamos el dato exacto para definir si es mito o realidad.

Apenas se supo que Estudiantes de La Plata se clasificó para la final de la Copa Libertadores, no fueron pocos los hinchas de la Universidad Católica que aparecieron en redes sociales con una frase similar que recuerda algo que para muchos es un mito.

“El equipo que elimina a la UC gana la Libertadores o llega a la final“, fue una oración que se repetía entre los fanáticos cruzados. Pues con lo de Maracaná en los libros de historia, es momento de repasar los 67 años del certamen continental para comprobar si esto es real o no.

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Quien gana a la UC es finalista o gana Libertadores: ¿Mito o realidad?

Vamos con los datos. Hasta 1992, cada equipo que sacó del camino a La Franja se coronó campeón de América. Ocurrió con el Santos de Pelé en 1962, con el propio Estudiantes en 1969, con Nacional de Uruguay en 1988 y con Olimpia de Paraguay en 1990.

Sin embargo, en la década de los 90, jamás ocurrió. América de Cali en 1992 perdió en semifinales. Lo mismo ocurrió con River Plate en 1995. En 1999 fue el Bellavista de Uruguay que cayó en cuartos. Y la más recordada, Colo Colo en 1997 que perdió en semis contra Cruzeiro.

Con el nuevo siglo, esta situación que une a Católica con finales de Libertadores resurgió. São Caetano fue el primero en 2002, le siguió Peñarol en el 2011, en ambos casos fueron finalistas. Palmeiras en el 2021 los sacó y fue campeón. ¿Repetirá el Pincharrata en 2026?

En la suma y resta, en ocho de 12 ocasiones, efectivamente el equipo que eliminó a Universidad Católica pasó a la final de la Copa Libertadores. De ese grupo, cinco fueron campeones. O sea, dos de cada tres equipos que vencen a la UC, llegan a la definición.

Año Fase Verdugo Serie (marcadores de la UC) Qué hizo después 1962 Semifinal Santos 1-1 y 0-1 Campeón 1969 Semifinal Estudiantes 1-3 y 1-3 Campeón 1988 Octavos Nacional (URU) 1-1 y 0-0 (gol de visita) Campeón 1990 Cuartos Olimpia 0-2 y 4-4 Campeón 2002 Octavos São Caetano 1-1 y 1-1 (2-4 en penales) Finalista 2011 Cuartos Peñarol 0-2 y 2-1 Finalista 2021 Octavos Palmeiras 0-1 y 0-1 Campeón 2026 Octavos Estudiantes 1-1 y 0-3 Finalista (define el 28/11)

En síntesis