Uno de los grandes jugadores de los últimos años cuelga los botines tras una exitosa carrera.

El fútbol ve con tristeza la partida de un gran jugador. Lo ganó todo: Champions League, Copa del Mundo y fue compañero de Alexis Sánchez, pero al tiempo no le gana nadie y ahora decide colgar sus botines.

Si bien con la ayuda de la ciencia y las mejoras en medicina se ha ido estirando la carrera de los futbolistas, año a año se retiran quienes fueron los ídolos de muchos niños que hoy son adultos. En esta jornada se conoció el adiós de un querido jugador.

El ex compañero de Alexis Sánchez

Juan Mata probablemente tiene uno de los grandes palmarés que puede desear cualquier jugador. Sin embargo, no se juega con recuerdos, por lo que decidió comunicar su adiós del fútbol y no seguir vistiendo de corto luego de una muy exitosa trayectoria.

“A veces, amar… es dejar ir. Gracias fútbol”, escribió Mata en sus redes sociales, junto a un video en blanco y negro donde se le puede ver colgando sus botines. Gesto tradicional de los jugadores a la hora de retirarse de este hermoso deporte. Clubes, viejos compañeros y diversas personalidades le escribieron al zurdo de 38 años.

El extremo inició su carrera en las inferiores de Real Madrid, pero fue en Valencia donde alcanzó el estrellato. De ahí saltó a Chelsea y Manchester United. En los Diablos Rojos compartió camarín con Alexis Sánchez. Galatasaray de Turquía, Vissel Kobe de Japón, Western Sydney y Melbourne Victory de Australia fueron sus últimas camisetas.

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Entre los grandes logros de la carrera de Juan Mata, están el haber conquistado la Copa del Mundo con España en Sudáfrica 2010. También conquistó la UEFA Champions League con Chelsea en 2012 y dos UEFA Europa League, con los Blues y con Manchester United.

Mata y Sánchez jugaron juntos entre 2018 y 2019. Imagen: Getty

Ahora solo quedan tres jugadores en activo de los que ganaron el Mundial de Sudáfrica con España: Sergio Ramos, Raúl Albiol y Javi Martínez, aunque los tres están sin clubes y su estatus parece estar más alejado de un terreno de juego. El fin de una era hermosa en el fútbol.