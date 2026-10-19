Tras el aluvión que afectó a la zona de San Carlos de Apoquindo en Las Condes, por fin se pudo agendar el duelo pendiente.

La ANFP dio a conocer finalmente la reprogramación del partido en que Universidad Católica debe recibir al Audax Italiano, suspendido por la fecha 24 de la Liga de Primera 2026 en el estadio Claro Arena.

El duelo fue suspendido una vez el aluvión que afectó al sector de San Carlos de Apoquindo en Las Condes, donde si bien el nuevo reducto de la UC no resultó con problemas, fue parte de un centro de acopio y coordinación.

Por lo mismo, se mantuvo en suspenso la realización del partido para que se pongan al día los dirigidos por el técnico Daniel Garnero, donde ahora ya tienen su programación.

La UC deberá lucha para ponerse al día y pillar a la U. Foto: Andres Pina/Photosport

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¿Cuándo se jugará U Católica vs Audax Italiano?

Según confirmó la ANFP, Universidad Católica tendrá la opción de ponerse al día en la Liga de Primera, para dar caza a Universidad de Chile por la pelea del Chile, en la Liga de Primera.

Los cruzados recibirán al Audax Italiano el próximo miércoles 28 de octubre, a contar de las 20.30 horas, en el estadio Claro Arena, tal como estaba programado desde un inicio.

Con esto, la UC podrá regularizar su torneo, además de sus aspiraciones con los objetivos de la temporada 2026, donde piensan volver a los torneos internacionales en la Copa Libertadores.

En ese sentido, también fue confirmado de que el partido será dirigido por el árbitro Mathias Riquelme y los asistentes Alan Sandoval, además de Emilio Bastías.

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