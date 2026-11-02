El presidente de Blanco y Negro confirma que si levantan el título el domingo, comenzarán de inmediato las conversaciones.

Colo Colo sigue firme con el plan de asegurar primero el título antes de sentarse a revisar las renovaciones de contrato, algo que confirmó Aníbal Mosa que se puede adelantar.

Esto, porque los albos se pueden consagrar como los campeones de la Liga de Primera 2026 este domingo, cuando visiten a Ñublense en Chillán, lo que aceleraría el proceso.

“Todo se adelanta. Lo hemos hablando, en el sentido que necesitábamos tener certeza para el proceso para 2027, mientras mas rápido se consiga el título las conversaciones serán rápido y lo primero es la cabeza con Fernando Ortiz que es lo que corresponde”, comentó Mosa.

Aníbal Mosa espera darse la mano con Fernando Ortiz. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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Mosa tiene tareas al ser campeón: charla inmediata con Ortiz

Aníbal Mosa tiene una planificación en el momento en que consigan la estrella número 35, lo que se puede dar este fin de semana en la visita a Ñublense en el sur del país.

Esto, porque de inmediato se activarían las conversaciones con Fernando Ortiz: “Lo primero que necesitamos es levantar la 35 y luego nos sentamos a conversar, no nos vamos a complicar con cosas que no están arriba de la mesa, cuando suceda conversaremos”.

“Nosotros queremos ser campeones y queremos que continúen, pero primero tenemos que asegurar el objetivo, si se da el fin de semana se adelantarán todas las conversaciones”, detalló.