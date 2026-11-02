El presidente de Colo Colo asegura que siempre ha dependido de los albos levantar el torneo, por lo que aprovechó de mandar recados.

Colo Colo le está sacando brillo a la copa de la Liga de Primera 2026 para consagrarse este domingo como campeón, aunque para eso tiene que vencer a Ñublense en Chillán.

Pese a esto, agradecieron la manito que les pegó Universidad Católica en el Clásico Universitario, donde vencieron por 1-0 a la U, aunque Aníbal Mosa no quiso revelar si celebró el gol: “Prefiero ahorrarme esa respuesta”.

“Siempre ha dependido de nosotros, este partido que se dio, esta ayuda que nos han dado es bienvenida, pero siempre hemos dependido de nosotros desde que íbamos a 16 puntos hasta llegar a 7 y ahora a 10. Nosotros somos los que teníamos que recupera el juego y el estilo así que tranquilos”, comentó el presidente de Colo Colo.

Mosa asegura que el Clásico Universitario fue una mano, pero que Colo Colo depende de sí mismos. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

ver también Colo Colo le responde a Lucas Cepeda tras la demanda: “Separamos a la persona de lo jurídico”

Mosa: “Nos daban por perdedores del torneo”

Aníbal Mosa aseguró en la previa al duelo contra Puerto Montt por la Copa Chile que están expectantes a lo que pueda venir el fin de semana, pero que saben que deben ganar su partido ante Ñublense.

Por lo mismo, también infló el pecho para los que decían que se estaban desinflando, dejando en claro que Colo Colo depende de sí mismo para levantar el trofeo.

“Ustedes tienen que entender que todavía no hemos ganado nada, hace dos semanas nos daban por perdedores del torneo, cómo de 16 puntos quedaron en 7, otros decían que nos iban a remontar, que no servíamos y éramos malos y ahora volvimos a los 10 puntos, todo es piano piano”, finalizó.