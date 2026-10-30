Jaime García se ilusiona con nuevo objetivo con Huachipato: “Vamos a luchar como grupo”

El DT de los acereros recalcó que el plantel está mentalizado en meterse en torneos internacionales para el 2027.

Un repunte de aquellos registra el Huachipato de Jaime García en la Liga de Primera. Es que desde agosto que no saben de derrotas y ahora se ilusionan con sacar pasajes a la Copa Sudamericana.

Es que luego de estar en la parte baja de la tabla y de perder a importantes figuras como Maxi Gutiérrez a principio de año, ahora Jaime García vuelve a ilusionarse con competencias internacionales. Lo que se refleja en el torneo ya que suman cinco partidos sin saber de derrotas.

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Por lo mismo, el experimentado DT abordó la primera de las últimas cinco finales con una curiosa frase sobre La Serena, que tendrá que visitar el CAP de Talcahuano este domingo 1 de noviembre.

“Vamos a enfrentar a un rival que tenemos cosas muy parecidos. Ellos tienen muy buenos jugadores de la mitad para arriba, son muy versátiles (…) “Ahora nosotros estamos en casa y vamos pensando semana a semana, si está a la mano la opción de clasificar (a Copa Sudamerica) lo lucharemos con todo. Mientras esa luz este vamos a tratar de conseguirla”, recalcó.

La tarea de Jaime García por meterse en Copa Sudamericana

La tarea no es fácil: los acereros marchan séptimos con 35 unidades, a dos de distancia de Limache que es el último clasificado a Copa Sudamericana. Además luchan por ese puesto Ñublense, La Serena y Coquimbo.

Pero Jaime García no pierde la fe en su plantel estelar. “El fútbol es muy difícil de descifrar. Nosotros vamos a luchar como grupo, ahora nuestro es objetivo es ganar en casa y sacar buenos resultados. Creemos que podemos clasificar y la vamos a tratar de alcanzar”, recalcó este viernes en conferencia de prensa.

“El grupo ha sido fuerte mentalmente. Cuando vas ganando, la idea y la forma va cambiando por la confianza. El equipo logró mejorar después de lo que pasó al principio”, sentenció.

Cabe consignar que las últimas cinco fechas de Huachipato serán ante La Serena de local. Luego debe visitar a Unión La Calera. Tras ello recibe a Concepción y visita a Universidad Católica, para cerrar la temporada ante Ñublense.