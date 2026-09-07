El entrenador de los Acereros sacó la voz con firmeza para rechazar la determinación de la ANFP, que optó por disputar los 20 minutos restantes del duelo entre el Huachi y el Barbón en una cancha neutral el 16 de septiembre.

Jaime García fue enfático en no culpar a toda la gente luego de la suspensión del partido que Huachipato le ganaba a Coquimbo Unido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Pero endureció mucho su postura ante la determinación que tomó la ANFP de reanudar el encuentro.

Todo fue luego de que el portero Christian Bravo recibiera cuatro bombas de estruendo muy cerca de donde estaba ubicado. Eso lo dejó con un trauma acústico importante, algunos mareos. Un estado que obligó a trasladarlo al centro asistencial más cercano al recinto.

De todas formas, los días pasaron y Bravo se repuso de buena forma. Al punto que pudo ser figura en el empate sin goles que el Huachi firmó ante Colo Colo en el Ester Roa Rebolledo.

Christian Bravo quedó tendido en el pasto del Sánchez Rumoroso tras recibir varias explosiones cerca. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

“Siento que si hay una ley que indica que tenemos que jugar, hay que jugar. Si me dices si estoy a favor, no absolutamente. ¿Qué hay que esperar? ¿Que le llegue un petardo aquí?”, dijo García. E hizo una seña que indicaba la cabeza para graficar su pregunta retórica.

Jaime García y el gesto que hizo. (Captura YouTube Carlos Campos).

“Es como siemprte en Chile: esperamos que quede la cagá para generar cosas. Tenemos que ir a jugar esos 20 minutos, cada uno en la conciencia. Después pasan las cosas y empezamos a tomar medidas. Uno tiene que ponerse radical en el fútbol”, aseveró el estratego del cuadro siderúrgico.

ver también Jaime García derrocha sinceridad en Huachipato: “En el fútbol no hay justicia, Colo Colo nos atacó por todos lados”

Jaime García reclama por la reanudación del partido suspendido entre Coquimbo y Huachipato

La ANFP decidió que el duelo entre Coquimbo Unido y Huachipato se reanude en el estadio Municipal de La Cisterna y Jaime García no dudó en mostrar su disconformidad por eso. Y puso un ejemplo de un tema en el que ha sido insistente.

“Tanto como lo he hablado para cadetes, hay que intervenir fuerte para generar jugadores en 2035. Hay que ponerse firme de una vez por todas. Acá es lo mismo si me hacen jugar. El otro día dije que había mucha gente que fue a ver un espectáculo. ¿Pero qué queremos? ¿Que le llegue un petardo acá y lo reviente?”, aseguró el DT. Otra vez apuntó a su cabeza.

Jugadores de Huachipato fueron a socorrer de inmediato a Christian Bravo. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Añadió que “hay medidas que se tienen que tomar, no con el papelito. Hay cosas que se pueden dejar porque no hay riesgo personal y humano, pero estas cosas son delicadas. Estuvo a un metro de llegarle en la cabeza. Pero tenemos que jugar”.

Jaime García en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

“Vamos con las mismas ganas contra un buen equipo, pero estas cosas hay que eliminarlas de una vez por todas”, sentenció García. Este duelo completará los minutos pendientes el 16 de septiembre a las 18 horas en una cancha neutral que implicará un viaje para ambos planteles.

ver también Coquimbo Unido anuncia acciones legales por los bombazos a Christian Bravo y la suspensión vs Huachipato

Revisa el compacto del triunfo parcial de Huachipato vs Coquimbo Unido

Así va Huachipato en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Huachipato suma 25 puntos en la Liga de Primera 2026, aunque podría tener tres unidades más si reafirma la victoria parcial ante los aurinegros.