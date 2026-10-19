El periodista Fernando Tapia aseguró que el liquidador tiene un informe de un posible fraude en costos operacionales del actual directorio.

Universidad de Chile vive un terremoto dirigencial, luego de que se pidió revocar a todo el actual directorio de la concesionaria Azul Azul, de parte del liquidador Eduardo Godoy, quien tiene el control del 63,07% de las acciones.

Si bien en primera instancia se habló de presiones para alinearse con la Casa de Estudios de la Universidad de Chile, además de las elecciones de la ANFP, ahora se conoció una polémica versión que golpea a la mesa de la presidenta Cecilia Pérez.

Fue el periodista Fernando Tapia quien destapó un grave antecedente que apunta a la posibilidad de delitos por parte del directorio saliente, reflejado en los costos de operación de la U partido a partido.

El directorio de Cecilia Pérez tendrá que dar explicaciones por esta acusación. Foto: Diego Martin/Photosport

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Los detalles de un posible nuevo delito en Azul Azul

En el programa “Pauta de Juego” Tapia contó la versión que obligó a Eduardo Godoy a remover a todo el directorio de Azul Azul, pese a que les había asegurado continuidad hasta 2027.

Todo en base a una indagatoria del Ministerio Público, quienes solicitaron a Azul Azul, luego de querellas por los accionistas minoritarios, información de remuneraciones, estados financieros y los gastos de operación.

“La respuesta fue hecha llegar el 9 de octubre. Y es tan contundente que al liquidador no le quedó otra que remover al directorio, porque esta información, de acuerdo a los abogados de los querellantes, como los que representan a acreedores, llegaron a conclusión de estar en presencia de eventuales delitos como administración desleal, que son los mismos delitos que se repiten muchas veces, negociaciones incompatibles, información falsa al mercado, infracción a la sociedades anónimas”, detalla.

Pero un punto que llamó la atención fue el de gastos de operación de cada partido como local. La información es contundente. “En la U pasaron a ser 22 millones por encuentro en 19 partidos del 2021”, a una cifra increíblemente superior donde sólo en el primer semestre de 2026 “fue de 2.020 millones, o sea 155 millones por partido. Se encareció más de cinco veces”.

El directorio fue removido y en noviembre se debe definir quiénes lo conformarán. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

En detalle asegura que la investigación comparó los gastos operativos de Colo Colo y la U. Los albos, teniendo en cuenta que tienen el estadio Monumental y no hay arriendo, entre 2023 a 2025 el costo en los albos se elevó 1.25 veces, mientras que en Azul Azul fue de 4,6 veces más.

“Esto es lo que empuja la decisión del liquidador. No quitemos importancia al tema de la Universidad de Chile (casa de estudio) ni las elecciones porque tienen, pero lo relevante es que se vio en la obligación, ante la posibilidad de delitos, a remover a todo el directorio. Esta es la razón profunda de lo que implica la noticia”, destacó.

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Empresas contratadas de los propios directores de la U

Dentro de un informe confidencial, que Fernando Tapia asegura que también tiene el liquidador, asegura que “hay una denuncia, que es raro que no se entregan todas las empresas proveedoras para el cruce de información, hay una empresa que se repite: Esami SPA. Se decía que caro le sale el aseo a la U en el Nacional, en el CDA”.

Por lo mismo, también deja abierto un antecedente de que “aparecen situaciones potentes. A Esami hay fuentes que lo identifican con vínculo con el señor Cristián Aubert (director de Azul Azul y ex gerente general). Además hay de otras empresas de seguridad que brindan servicio”.

Una dura acusación que vuelve a golpear a la dirigencia de Azul Azul, la que el próximo mes deberá salir para dar paso a un directorio que será apuntado por el liquidador, quien tiene el porcentaje mayoritario dentro de la concesionaria.