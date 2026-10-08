El chileno debutará en Shanghái ante Pablo Carreño Busta y podría cruzarse con Felix Auger-Aliassime si avanza.

Alejandro Tabilo ya conoce el primer obstáculo que deberá superar en el Masters 1.000 de Shanghái 2026. El chileno actualmente está en el puesto 30 del ranking ATP, se medirá con el español Pablo Carreño Busta en su estreno en el certamen asiático.

El zurdo nacional quedó libre en la primera ronda por su condición de cabeza de serie y comenzará su participación directamente en la segunda fase, donde tendrá un desafío ante un rival experimentado y que llegó a ocupar el Top 10 del tenis mundial.

Alejandro Tabilo perdió en Tokio.

¿Quién es el rival de Alejandro Tabilo en Shanghái?

Carreño Busta, en el puesto 65 del ranking ATP, consiguió su lugar en la ronda de los 64 mejores tras vencer al argentino Mariano Navone por 4-6, 7-5 y 6-3, remontando un partido exigente.

Rival conocido para Tabilo. Ambos registran tres enfrentamientos oficiales previos, con ventaja de 2-1 para el europeo. Carreño se impuso en la ATP Cup 2022 y en el Challenger de Olbia 2023, mientras que el chileno ganó el último cruce mencionado en el Masters 1.000 de Roma de 2024.

El encuentro está programado para la madrugada de este sábado, en horario chileno, aunque la organización todavía debe confirmar la hora exacta.

ver también La dolorosa derrota de Alejandro Tabilo ante su amigo Denis Shapovalov en Tokio

El posible rival de Tabilo en tercera ronda

El camino del chileno podría complicarse aún más si logra superar su debut. En la tercera ronda aparece como candidato el canadiense Felix Auger-Aliassime, que ya derrotó a Tabilo en esta misma competencia la temporada anterior.

El Masters 1.000 de Shanghái marca el cierre de la gira asiática del nacional, que viene de alcanzar los octavos de final en Tokio y buscará prolongar su buen recorrido en el circuito.

En resumen…