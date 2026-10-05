El argentino contó la vez que la barra de los Albos llegó a apretar al plantel en medio de un mal momento.

Emiliano Vecchio es un jugador que habla de muchas situaciones sin pelos en la lengua. Esta vez, sacó a la luz una peligrosa situación vivida en su periodo como futbolista de Colo Colo.

Luego de brillar en Unión Española, el argentino arribó a los Albos en el 2013. Claro que era un periodo muy difícil para el club, donde no la pasaban bien y los resultados no eran buenos. Fue ahí donde la Garra Blanca apareció y no para dar su apoyo precisamente.

El complejo momento de Vecchio en Colo Colo

Emiliano Vecchio dio una entrevista a Sistema Joaco Santos. En ese espacio habló de todo, hasta de sus problemas con las apuestas. Incluso, contó detalles de algo que pocos se atreven a conversar en el fútbol, como lo es el apriete de la barra. Ahí contó un duro episodio con la Garra Blanca en Colo Colo.

“La Garra Blanca es muy picante. Cuando llego a Colo Colo, en el primer semestre creo que fue el peor equipo que jugué; de plantel. Éramos un desastre. ¿Cómo podemos ser tan malos? Perdíamos todos los partidos; no, mal“, comenzó relatando.

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“Llegamos de un viaje y bajamos, estaba la Garra Blanca y estaba esperando a un compañero. Me acuerdo. Un compañero más bueno, no sabes lo bueno que era, más buena gente y lo querían matar, pero literal. O sea, lo estaban esperando para pegarle. Imagina llegar a ese punto”, complementó.

Sin revelar la identidad del afectado, Emiliano Vecchio contó que con el paso del tiempo el equipo comenzó a repuntar. Ya en 2014 ganaron la anhelada estrella N°30 y con eso, los problemas con la hinchada alba se calmaron.

Vecchio jugó tres años en Colo Colo. Imagen: Photosport

“Entre todos ahí pudimos hablar y después el loco la revirtió porque el otro semestre empezamos a andar mejor, salimos campeón y la fue revirtiendo. Pero a él sí, le cayeron encima y son bastante picantes”, cerró Vecchio.