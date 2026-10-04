Los medios presionan para ver de estelar al chileno, cuando se aproxima la semifinal de la Copa Sudamericana ante Vasco.

Carlos Palacios vive un nuevo presente con la camiseta de Boca Juniors, donde incluso lo apuntan como titular para su próximo partido ante Instituto, del próximo viernes 9 de octubre.

Los dos últimos partidos, que ha ingresado en los segundos tiempos, ha dejado una grata sensación en los hinchas, dejando en claro que el técnico lo está recuperando.

Así también lo hicieron saber en el sitio Planeta Boca, donde aseguran que el chileno se apronta a tener una nueva oportunidad de ser estelar en Argentina: “Es momento de Carlos Palacios”.

Carlos Palacios acumula buenas actuaciones en Boca. Foto: Boca Juniors.

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Palacios suma buenas críticas en Boca

Carlos Palacios ingresó de gran manera en las victorias ante Racing y Unión, lo que abre las puertas para ser titular en el siguiente compromiso ante Instituto, pero también como opción ante Vasco por las semifinales de la Copa Sudamericana.

“Muchos factores negativos para Boca resultan en un escenario en el que el chileno debe tomar la responsabilidad porque tiene con qué”, explican en el citado medio.

“Tomás Aranda no volverá hasta 2027, al igual que Tomás Belmonte. Alan Velasco se lesionó. Palacios asomará como opción y viene demostrando que está fino. Llegó su hora de demostrar y sacar a relucir todo su fútbol”, explican.

Los próximos partidos de Boca son el 9 de octubre ante Instituto, ante Vasco da Gama el 13 de octubre, ambos con chances del chileno de poder ser estelar en Argentina.

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