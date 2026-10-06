El ex lateral izquierdo de la selección chilena comentó los dichos del entrenador, que aseguró que no buscó ser el interino de la Roja.

Nicolás Córdova poco a poco se empieza a despedir de su estadía al mando de la selección chilena absoluta, puesto que la nueva dirigencia de la ANFP, que llegará a finales de noviembre, escogerá a un cuerpo técnico definitivo.

El seleccionador habló en la antesala al partido de este martes con México en Los Ángeles, y al ser consultado sobre su estadía al mando de la Roja, indicó que nunca quiso tomar el cargo, y que lo hizo porque es funcionario de la Federación.

“No es algo que yo he elegido, es algo que he llegado circunstancialmente“, señaló el ex volante de Colo Colo sobre su estadía al mando de la Selección adulta.

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Hugo Droguett trata de “versero” a Nicolás Córdova

Las declaraciones de Nicolás Córdova tuvieron eco casi inmediato, y uno de los que la analizó fue el ex seleccionado Hugo Droguett, quien en diálogo con RedGol no dudó en calificar al DT como “versero”.

“Yo creo que es un poquito de verso, lo ha dicho muchas veces en conferencias. Él tiene un lugar y que lo sigue teniendo en las divisiones inferiores de la selección y nadie te puede obligar a hacer algo que que quizás tú no quieres o que no estás preparado para asumir”, sentenció el ex Universidad de Chile.

“Me parece ahí que hay un poquito de verso. Claramente él también ha ayudado porque no habían técnicos, pero él ha tenido mucho tiempo como para también decir ‘saben qué, prefiero estar acá, no me quiero desenfocar’, pero él asumió algo que yo creo que cada uno que estuviera ahí seguramente lo hubiera asumido, pero con sus responsabilidades y con todo lo que conlleva ser seleccionador nacional”, agregó el zurdo.

Para finalizar, Hugo Droguett cree que no es el momento para que Nicolás Córdova renuncie al cargo, puesto que la Roja tiene que jugar dos partidos amistosos en noviembre ante Colombia, justo antes de las elecciones de la ANFP.

“A mí me parece de todos modos que renunciar no creo que sea el momento, porque está como entre comillas todo desordenado, no hay una decisión. Entonces, si él renuncia, quién asume para los partidos que todavía quedan”, cerró.

En síntesis

La nueva dirigencia de la ANFP elegirá un entrenador definitivo tras asumir en noviembre.

elegirá un entrenador definitivo tras asumir en noviembre. Nicolás Córdova afirmó que asumió la selección adulta de Chile por ser funcionario federativo.

afirmó que asumió la selección adulta de Chile por ser funcionario federativo. El exfutbolista Hugo Droguett calificó como «verso» los dichos del entrenador Nicolás Córdova.

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¿Cuándo y a qué hora es el partido amistoso de Chile vs México?

El tercer y último partido amistoso de la selección chilena en su gira por América del Norte será este martes 6 de octubre, cuando a partir de las 23:30 horas de Chile se mida ante México, en el estadio Los Angeles Memorial Coliseum de Estados Unidos.