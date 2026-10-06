El entrenador de la Roja habló en la previa del amistoso que se jugará este martes ante México en Los Ángeles.

La selección chilena lleva más de 14 meses sin un entrenador fijo, puesto que Nicolás Córdova asumió como interino y pese a los malos resultados se mantiene en el cargo.

El ex volante pasa por el peor momento desde su arribo a la Roja, sobre todo tras el conflicto en el camarín que se produjo en Estados Unidos durante la gira norteamericana, que terminó con Marcelino Núñez fuera de la convocatoria.

Córdova habló en la antesala al partido de este martes con México, y se refirió a la situación por la que atraviesa y volvió a decir que está viviendo sus últimos días al mando de la Roja.

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Nicolás Córdova asegura que nunca quiso llegar a la Roja adulta

Nicolás Córdova dirigirá el duelo ante los aztecas y luego los dos amistosos pactados contra Colombia en noviembre. Tras ello se irá y supuestamente la ANFP va a escoger a un sucesor de cara al proceso del Mundial 2030.

El estratega dejó en claro que nunca quiso tomar el cargo como seleccionador de la adulta, pese a los rumores que decían que quería perpetuarse en la cabina técnica pensando en las próximas Eliminatorias.

“Yo trabajo para la Federación, mi rol es ser el jefe técnico de las selecciones juveniles. Por lo frágil que ha estado todo esto a nivel de resultados, me ha tocado ser interino dos veces cuando renunció el Toto (Eduardo Berizzo), me ha tocado agarrar una Sub 23 a 20 días de un preolímpico, me ha tocado agarrar ahora este interinato por la transición de lo que significó quedar fuera del Mundial”, dijo el estratega.

“Si hubiésemos clasificado al Mundial probablemente no estaría yo acá, estaría en Croacia con la Sub 17 acompañando a Ariel (Leporati). No es algo que yo he elegido, es algo que he llegado circunstancialmente“, explicó Córdova.

Se espera que Chile tenga a un cuerpo técnico pronto y Nicolás Córdova vuelva a su trabajo en las divisiones inferiores de las selecciones nacionales.

En síntesis

Nicolás Córdova lleva más de 14 meses como entrenador interino de la selección chilena.

lleva más de como entrenador interino de la selección chilena. La ANFP elegirá un nuevo entrenador para Chile de cara al Mundial 2030 .

elegirá un nuevo entrenador para Chile de cara al . Córdova dirigirá ante México y dos amistosos contra Colombia en noviembre antes de salir.

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¿Cuándo y a qué hora es el partido amistoso de Chile vs México?

El tercer y último partido amistoso de la selección chilena en su gira por América del Norte será este martes 6 de octubre, cuando a partir de las 23:30 horas de Chile se mida ante México, en el estadio Los Angeles Memorial Coliseum de Estados Unidos.