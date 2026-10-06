Fabián Estay hace pebre a Chile en la TV de México: “Nos ganan sin inconvenientes”

Fabián Estay hizo un duro diagnóstico del mal momento que atraviesa el fútbol chileno, tanto a nivel dirigencial, de selección y de clubes.

La selección chilena está muy mal. Y así lo reflejó Fabián Estay en la televisión mexicana, al ser contactado por Claro Sports para adelantar el duelo de esta noche entre ambas escuadras.

“En el papel México es favorito, a pesar de perder 3-0 contra Estados Unidos”, comenzó señalando el Fabi, quien hizo una gran carrera en el fútbol azteca.

“Chile no tiene técnico ratificado, el único país de Conmebol que no tiene a su DT, con un interinato que ha durado año y medio. No hay pies ni cabeza en la federación, no hay liderazgo en la selección, no hay materia prima, no se trabajó en el recambio de la Generación Dorada. Por eso México es favorito”, aclara.

Luego indica que “Rafa Márquez (DT de México) necesita ganar un partido. Chile no tiene gran cosa, depende mucho de Osorio, no tiene ese golpe de calidad que tenía en antaño. Será un partido entretenido, donde ambos técnicos necesitan ganar”.

Fabián Estay comentó en la TV de México el nivel de Chile

Estay y su dura crítica a Nico Córdova

Estay luego dice que Chile “te genera dudas porque le hicieron tres goles de balón dividido. Hoy Chile no tiene estructura, no tiene unidad de juego”.

“Es el interinato del técnico de un DT de la Sub 20 que no ha tenido autocrítica, se ha excusado mucho en que el fútbol chileno no está bien, en los jugadores. Pero después de un año y medio no termina de construir una idea clara de fútbol”, señala.

Por eso es que cree que “México debe ganar sin inconvenientes, se ha visto mejor que Chile en esta fecha FIFA”.

Luego le consultaron por qué la Roja pasó del cielo al infierno en 10 años. “Se alargó mucho el tema de la Generación Dorada. Si tras el 2015 se jugaba la siguiente Copa América tres años después, Chile no era bicampeón. Se aprovechó el envión, el buen momento de 15 jugadores en Europa, con estrellas como Vidal, Alexis, Bravo, Medel”, detalla Estay.

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“Teníamos jugadores que jugaban en sus ligas. Luego se cambiaron técnicos, ideas de juego, todo se fue diluyendo al elegir entrenadores diferentes al sello que tenía este equipo que inició Bielsa, con una presión alta, que era un equipo agresivo”, agrega.

Luego finalizó diciendo que “se dejó de trabajar en divisiones inferiores, hay mucho extranjero en la liga chilena, los equipos grandes no compiten a nivel internacional. Le pasa lo mismo que a Italia, no tiene grandes nombres. Debe abocarse al trabajo colectivo”.