La selección de México será el último escollo de Chile en esta gira por América del Norte que el equipo dirigido interinamente por Nicolás Córdova realizó entre fines de septiembre e inicios de octubre. El cuadro azteca vive una reestructuración después del Mundial 2026.
Y no ha podido sumar victorias al cabo de aquel certamen, donde quedó eliminado ante Inglaterra. Sumó un empate frente a Colombia, otro ante Perú y una durísima derrota contra Estados Unidos, su clásico rival. En ese contexto, a Córdova le consultaron por jugadores que marque como referentes del Tri.
El entrenador no escapó a la pregunta e incluso nombró a una joven promesa mexicana que sufrió como DT de la selección chilena Sub 20 en la Copa del Mundo de la categoría que nuestro país organizó en 2025. Córdova elogió la calidad del plantel azteca.
“México siempre se ha caracterizado por tener muy buenos jugadores. Tenemos bastante similitud en las formas de jugar y las calidades de los jugadores. Hoy tienen un proceso que lleva bastante rato”, marcó el estratego, quien en esta gira firmó una derrota frente a Canadá y otra ante Estados Unidos.
Luego de eso, dio a tres futbolistas para resaltar su nivel. “El Piojo (Roberto) Alvarado”, fue el primero que destacó Córdova. Se trata de un extremo derecho de 28 años que milita en Chivas de Guadalajara y ha disputado 76 encuentros con el Tri, donde suma cinco goles.
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¿Y Chile? Córdova asegura que México tendrá “con qué aspirar al Mundial 2030”
Otro futbolista de México que Nicolás Córdova realzó en la antesala del duelo amistoso ante Chile fue un delantero. “Santi Giménez que está en el extranjero”. Este ariete de 25 años milita en el Porto de Portugal, donde llegó a préstamo desde el AC Milan de Italia, que pagó 30 millones de euros por su pase al Feyenoord de Países Bajos.
“Apareció este muchacho Gilberto Mora que estuvo en el Mundial del año pasado en Chile. Tienen jugadores muy importantes”, manifestó Córdova sobre el talentoso enganche de los Xolos de Tijuana, quien no podrá estar en el amistoso frente a la Roja por un problema físico.
De hecho, el seleccionador azteca, Rafael Márquez, explicó así las complicaciones de Mora. “Las molestias las viene cargando no de ahora. Viene de semanas antes. Incluso antes de estar en la selección. Trato de cuidar al jugador, sobre todo a él que sigue en un proceso de crecimiento”, dijo el DT.
“Desde el Mundial Sub 20 tenía molestias en el tobillo. Mucho antes de eso, molestias lumbares. Antes, una pubalgia. Y ahora esto. Lo más importante hoy en día es cuidar a Gil para que no caiga y recaiga en ciertas molestias. Esperamos que crezca bien, se recupere pronto y podamos tenerlo lo antes posible”, agregó el otrora zaguero central del AS Mónaco de Francia y el Barcelona de España.
Otro punto que Córdova elogió fue el proceso formativo del seleccionado mexicano. “Es un proyecto muy sólido con (Andrés) Lillini en las juveniles. Me ha tocado conversar mucho con él. Van a tener con qué aspirar al 2030, imagino que la meta de México es pasar ese famoso quinto partido que se habla siempre. Seguramente van a poder competir”, sentenció el estratego chileno.
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¿Cuándo juega México vs la selección chilena?
México se medirá a Chile este martes 6 de octubre a contar de las 23:30 horas en Los Angeles Memorial Coliseum, estadio que tiene capacidad para 77 mil 500 personas.