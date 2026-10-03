Los Caturros perdieron ante Deportes Recoleta con el arquero de Universidad de Chile en las tribunas.

Santiago Wanderers tuvo una ilustre visita en su encuentro ante Deportes Recoleta, ya que en las tribunas contó con Gabriel Castellón. Claro que no les trajo suerte.

Castellón en la actualidad pasa por un momento de mucha irregularidad en Universidad de Chile, donde ha sido objeto de bastantes críticas. Por esta razón tal vez, quiso cambiar de aire y pasar su rato libre reencontrándose con un viejo amor.

Castellón dijo presente en Santa Laura

En una nueva fecha de la Primera B, Santiago Wanderers enfrentó a Deportes Recoleta en el Estadio Santa Laura. Aprovechando la visita del Decano a la Región Metropolitana, es que Gabriel Castellón decidió ir a hacer el aguante a la comuna de Independencia.

Claro, Castellón es un jugador nacido y criado en los Caturros. Estuvo entre 2013 y 2018 en el primer equipo, sin considerar su etapa de formación. Por esta razón, está muy identificado con estos colores. Hasta ganó la muy recordada Copa Chile de 2017.

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La cámara de RedGol captó a Gabriel Castellón en las tribunas del Estadio Santa Laura, viendo cómodamente al equipo de sus amores. El arquero de 33 años jamás ha escondido sus sentimientos por Santiago Wanderers, pese a hoy estar defendiendo otros colores.

Pese al apoyo de Castellón, Santiago Wanderers no tuvo fortuna ante Deportes Recoleta. Los Caturros cayeron por 2-1 ante los Textileros, con lo cual se alejaron a 4 puntos del líder Cobreloa. Los Loínos vencieron a Temuco y complicaron las opciones de ir por el título de los porteños.

Más allá del resultado, Gabriel Castellón vivió una emotiva jornada alentando al Decano. Para otra ocasión quedará el festejo de la victoria. Ahora el arquero se enfoca en el próximo desafío con Universidad de Chile, cuando el próximo jueves 8 de octubre enfrenta a Deportes Antofagasta por los cuartos de final de la Copa Chile.