Luego de que Reinhart aseguró las aspiraciones del equipo en lo que queda de temporada, Patricio Mardones aplaude la sinceridad.

Universidad de Chile se apronta a disputar los últimos meses de la temporada, en un objetivo claro para volver a las competencias internacionales, precisamente en la Copa Libertadores.

Tal como comentó el jugador Tobías Reinhart, la idea es luchar el Chile 2 y la Copa Chile, dejando en un segundo plano definitivo la pelea por el título con los 12 puntos que les saca Colo Colo en la tabla de posiciones.

Un mensaje que fue destacado por un histórico campeón con la camiseta bullanguera, quien asegura que el plantel debe tener en mente lo que realmente quiere obtener.

Tobías Reinhart aseguró que la lucha es volver a la Copa Libertadores. Foto: Luis Quinteros/Photosport

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Patricio Mardones asegura que está a mano el Chile 2 o la Copa Chile

Fue Patricio Mardones quien conversó con Redgol sobre el panorama de Universidad de Chile, donde ya hay decisiones por el gran objetivo internacional en la temporada.

“Me parece muy bien, un poco refleja la realidad total. Yo creo que aspirar a un campeonato lo veo difícil, Chile 2 y la Copa Chile son opciones que están en la mano y depende exclusivamente del equipo así que son bien acertadas”, explicó Mardones.

El ex azul reconoce que ahora hay que enfocar toda la fuerza en esto, por lo que es acertado que los jugadores ya tengan la idea en la cabeza para poder conseguirlo.

“Lo otro es vender humo, porque es imposible, y estas son las opciones reales, lo demás es una teleserie”, destacó el histórico campeón con el cuadro bullanguero.