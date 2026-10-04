Tobías Reinhart asegura que están enfocados en volver a un torneo internacional, además lo que más le sorprendió de los hinchas.

Universidad de Chile está en momento de definiciones, pese a la larga distancia que le lleva Colo Colo en la tabla de posiciones en la pelea por el título en la Liga de Primera 2026, con 12 puntos de ventaja.

Por lo mismo, el plantel que lidera Fernando Gago se enfoca en otros objetivos, de manera de poder retornar a las competencias internacionales, con la Copa Libertadores en la mira.

Así también lo confirmó el volante Tobías Reinhart, quien asegura la real tarea que tienen como grupo hasta el final de esta temporada, de manera de enfocarse en la lucha.

Tobías Reinhart asegura que buscan la clasificación internacional. Foto: Felipe Zanca/Photosport

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Reinhart se siente identificado con lo pasional de los hinchas

Tobías Reinhart estuvo en el Club Yungay viendo el amistoso de la selección de Argentina, que goleó por 7-0 a su similar de Burkina Faso, donde fue entrevistado por Alberto Jesús López, donde reveló el objetivo de la U.

“La idea es cerrar el año lo mejor posible, pelear todo lo que podemos que es el Chile 2 y la Copa (Chile)”, destacó el volante que llegó como refuerzo en la segunda parte de la temporada, donde ya se ganó un puesto de titular.

“Trato de dar lo mejor en cada partido, que se sientan representados, seguir progresando y ayudando al equipo”, destacó.

En la misma línea contó lo que más le sorprendió del club azul: “Es muy pasional, desde el primer día me sorprendió la pasión de la hinchada y de la gente que trabaja en el club que son pasionales. Desde el primer día, me tocó justo tocar el clásico y lo que viví fue increíble”.

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