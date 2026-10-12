Una auténtica final por la permanencia en la Liga de Ascenso es el duelo estelar de la jornada 27 en Primera B. Una derrota rojinegra prácticamente lo condena.

El cierre de la jornada 27 en la Primera B nos brinda una definición por la permanencia en la categoría, donde el colista Rangers de Talca se juega su última oportunidad para conseguir el “milagro” ante el penúltimo Unión San Felipe.

Actualmente la distancia entre ambos equipos es de cuatro puntos. Los dirigidos por Ivo Basay están en el 16° puesto con 18 unidades, mientras que los aconcagüinos, con Esteban Carvajal como DT interino, están 15° con 22.

Si bien una derrota en el Estadio Bicentenario Iván Azócar no lo hace descender, Rangers queda comprometido a no depender de sí mismo para buscar la salvación. Mientras que San Felipe con el triunfo, respira en su lucha por la permanencia en Primera B.

ver también País antifútbol: Delegación no deja que Rangers llene el Fiscal de Talca para duelo crucial por el descenso

Sigue el minuto a minuto entre Rangers y San Felipe: