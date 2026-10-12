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Primera B

Rangers 0-0 San Felipe MINUTO a MINUTO: todos los detalles del partido de la Primera B

Una auténtica final por la permanencia en la Liga de Ascenso es el duelo estelar de la jornada 27 en Primera B. Una derrota rojinegra prácticamente lo condena.

Por Alfonso Zúñiga

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Rangers vs. San Felipe por la fecha 27 en Primera B.
© Rangers de TalcaRangers vs. San Felipe por la fecha 27 en Primera B.

El cierre de la jornada 27 en la Primera B nos brinda una definición por la permanencia en la categoría, donde el colista Rangers de Talca se juega su última oportunidad para conseguir el “milagro” ante el penúltimo Unión San Felipe.

Actualmente la distancia entre ambos equipos es de cuatro puntos. Los dirigidos por Ivo Basay están en el 16° puesto con 18 unidades, mientras que los aconcagüinos, con Esteban Carvajal como DT interino, están 15° con 22.

Si bien una derrota en el Estadio Bicentenario Iván Azócar no lo hace descender, Rangers queda comprometido a no depender de sí mismo para buscar la salvación. Mientras que San Felipe con el triunfo, respira en su lucha por la permanencia en Primera B.

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Sigue el minuto a minuto entre Rangers y San Felipe:

5' CAE LA PRIMERA TARJETA AMARILLA DEL PARTIDO

Es para el lateral izquierdo de Rangers, Agustín Mora, por un codazo a Fontana. 0-0

¡¡¡COMIENZA EL PARTIDO!!!

Por la jornada 27 en Primera B y en una "Final" por la permanencia, se enfrentan en el Estadio Bicentenario Iván Azócar de Talca...

RANGERS vs. UNIÓN SAN FELIPE

Sigue el minuto a minuto junto a nosotros.-

¡¡¡EQUIPOS A LA CANCHA!!!

RANGERS y UNIÓN SAN FELIPE pisan el gramado del Estadio Bicentenario Iván Azócar, ex Fiscal de Talca, para la "Final" por la permanencia en Primera B.

¡QUÉ PARTIDO SE NOS VIENE!

ASÍ ESTÁ LA TABLA EN PRIMERA B

A la espera de esta "FINAL" entre Rangers y San Felipe, así está la clasificación en la Liga de Ascenso.

LA BANCA DE UNIÓN SAN FELIPE

Esteban Carvajal tiene para el recambio al portero Andrés Fernández; los defensores Lucas Martínez y Martín Ramírez; el volante Raimundo Díaz; más los atacantes Bruno Vides, Óscar Henríquez y Patricio Muñoz.

LA BANCA DE RANGERS

Ivo Basay tiene como hombres de alternativa al meta Cristián Campestrini; el defensor Sebastián Acuña; los volantes Juan Méndez, Diego Plaza y Tomás Gómez; más los delanteros Manuel Vicuña y Cristóbal Muñoz.

LOS ÁRBITROS DEL PARTIDO

El duelo por la permanencia en Primera B entre Rangers y Puerto Montt será dirigido por FRANCO JIMÉNEZ, quien será secundado por Claudio Urrutia y Diego Gamboa, mientras que el cuarto árbitro es Diego Paredes. Mientras que en el VAR estará el mundialista Juan Lara junto con Gabriel Ureta.

FORMACIÓN DE UNIÓN SAN FELIPE

El técnico interino Esteban Carvajal confirmó el 11 titular para enfrentar a Rangers en Talca...

Leandro Cañete en el arco; Diego Pereira, Byron Guajardo, Cristián Suárez y Luis García en defensa; Axel León, Bryan González, Norberto Palmieri y Gonzalo Jara en mediocampo; Benjamín Aravena y Agustín Fontana en delantera.

FORMACIÓN DE RANGERS

Ivo Basay confirma su 11 titular para enfrentar la "Final" ante San Felipe:

Fabián Cerda en el arco; Agustín Mora, Claudio Servetti, Lautaro Rigazzi y Kevin Vásquez en defensa; Damián González, Alonso Rodríguez y Alejandro Márquez en mediocampo; Ignacio Ibáñez, Ignacio Mesías y Junior Arias en delantera.

¡BIENVENIDOS AL ESPECTÁCULO!

Estamos listos para vivir una auténtica "FINAL" por la permanencia en Primera B, cuando el colista Rangers reciba en el Estadio Bicentenario Iván Azócar de Talca al penúltimo Unión San Felipe.

¡Acompáñenos!

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