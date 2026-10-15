Raúl Delgado, propietario de Unión San Felipe, descartó hacer promociones de cara a los últimos partidos en la Primera B.

Unión San Felipe está por vivir un durísimo cierre de torneo en la Primera B. Los aconcagüinos viene de caer por 4-0 ante Rangers, resultado que dejó una definición de infarto en la parte baja por no descender a la Segunda División Profesional.

Y es que ahora los talquinos están a solo un punto de sellar una remontada notable por no perder la categoría. El equipo de Ivo Basay es colista con 21 puntos, apenas uno menos que Unión San Felipe y Deportes Santa Cruz.

Por lo mismo, el apoyo de los hinchas es crucial en estos últimos tres partidos que se viene. Lamentablemente, esto no está ocurriendo en San Felipe, donde el hincha de frentón no está ni ahí con ir al estadio en estas fechas decisivas por no bajar.

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San Felipe descarta más promociones en la Primera B

Raúl Delgado, propietario de Unión San Felipe, descartó promociones en los próximos partidos para hacer que más gente vaya al Estadio Municipal Javier Muñoz Delgado. En charla con el sitio Primera B Chile, el dirigente declaró que “ya hicimos promociones, qué más voy a hacer”.

“A principio de año, el abono fue el abono más barato de todos los clubes que participan en los campeonatos del fútbol chileno. Fueron 90 personas. ¿Qué quieren que haga? Ahora hicimos tres partidos y compraron 200 personas, no hay más, lamentablemente no hay más. A esta altura me da lo mismo poner la entrada regalada si quieren”, agregó.

El hincha de San Felipe no está ni ahí con ir al Estadio Municipal Javier Muñoz Delgado en la Primera B. | Foto: A Todo Futbol Deportes

En ese sentido, Delgado afirmó que “terminemos con hacer cosas especiales, a San Felipe cuánta gente va. Nadie tiene dudas, lo he dicho hasta el cansancio. Llevamos tres temporadas malísimas y que es justificable que la gente no vaya.

“¿Viviste la campaña del 2009? Salimos campeones y ganamos la Copa Chile, averigua cuanta gente iba a la cancha”, concluyó.

El próximo partido de Unión San Felipe en la Primera B

Los aconcagüinos regresarán al ruedo ante Deportes Temuco el domingo 18 de octubre a las 12:30 horas en el Estadio Municipal Javier Muñoz Delgado. Este duelo será válido por la fecha 28 de la Primera B.

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En síntesis