Se prende la lucha por la salvación en la Primera B: Rangers golea a San Felipe y queda a un punto del milagro

El elenco de Ivo Basay goleó por 4-0 y ahora quedó solo a un punto para lograr salir de la parte baja de la tabla.

Rangers de Talca se reencontró con los triunfos y en un momento clave de la temporada. El elenco dirigido por Ivo Basay superó de principio a fin a Unión San Felipe y lo goleó por 4-0. Por lo que vuelve a soñar con la salvación en la Primera B.

Es que en tan solo un tiempo metió el acelerador y logró hacer valer la localía en el Estadio Fiscal de Talca. A los 14 minutos abrió el marcador desde el punto penal Alejandro Márquez.

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Pero el volante y capitán rojinegro se tenía guardado el golazo de la jornada. Es que en el 36’, aprovechó un rebote en el área visitante y con perfecta ejecución logró un remate ajustado al palo derecho y desatar los festejos para el 2-0.

El cuadro del Uní-Uní intentó meterse en el partido pero el doblete de Ignacio Mesías en el 40’ y luego 42’ fueron el golpe definitivo para cerrar el marcador.

Pero lo que empañó la jornada fue la tarjeta roja de Agustín Mora. El lateral recibió doble amonestación y se fue a las duchas al minuto 70’. Baja importante ya que ahora solo restan tres partidos para terminar la fase regular.

Pese a ello, Rangers sumó un triunfo que vuelve a ilusionar a los hinchas rojinegros. Ahora se mantiene con 21 unidades y como colista. Pero quedó a solo uno de San Felipe y Santa Cruz que tienen 22. Incluso con los comerciantes aún tiene partido pendiente, por lo que todo puede pasar en la Liga de Ascenso Caixun.

Primera B: Las tres finales que le quedan a Rangers para lograr la salvación

Ahora quedan tres fechas por disputarse en la Primera y todo puede pasar. Por lo que cada partido se disputará con el cuchillo entre los dientes.

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En el caso de Rangers, que sigue como colista, ahora le quedan los encuentros ante Santiago Wanderers de visita el 16 de octubre. Luego Cobreloa de local el 24 de octubre y cierra ante Santa Cruz de visita el 1 de noviembre.

En tanto, Unión San Felipe su próximo partido será de local ante Temuco el 18 de octubre. Tras ello, el 24/10 visita a Deportes Puerto Montt y cierra el 1 de noviembre como dueño de casa ante Unión Española.