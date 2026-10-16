El Bichi alabó lo que está haciendo Chupete en su rol como entrenador de San Luis de Quillota, elenco al que tiene líder de la Primera B a tres fechas de que termine el torneo.

Humberto Suazo está a detalles de sellar una campaña notable con San Luis de Quillota. Luego de un inicio de año algo irregular, el equipo del Chupete agarró una increíble racha de triunfos que lo tienen como líder de la Primera B a tres fechas del término del torneo.

Si el equipo del ex delantero logra mantener este lugar de privilegio, logrará el título y el ascenso directo a la Primera División, categoría en la que los canarios no están desde 2018.

Uno que está gratamente sorprendido por esta campaña de Suazo en San Luis es Claudio Borghi, quien en charla con Minuto 90 alabó lo realizado por su ex dirigido. Y es que para el Bichi, ha sido todo un descubrimiento ver esta faceta del hombre venido del planeta gol.

ver también Camino al título: San Luis de Chupete Suazo vence a Puerto Montt y es nuevo líder de la Primera B

Borghi elogia Humberto Suazo por su campañón en la B

El tetracampeón con Colo Colo afirmó que “Chupete Suazo fue un gran jugador. A mí me salvó haciendo goles, impresionante. Esto que es una cosa en el vestuario y es una cosa fuera del vestuario que es totalmente diferente”.

“Antes no hablaba con nadie y ayer después del triunfo sale a la prensa y sale a hablar. Son cambios que necesitan también para su trabajo”, agregó.

El San Luis de Suzo es líder en la B con 50 puntos, dos más que Cobreloa, su más cercano perseguidor. | Foto: Photosport.

En ese sentido, Borghi afirmó que “estoy sorprendido. Lo que pasa es que fue muy luego todo, se retira y empieza. No tiene el proceso formativo de escuela de fútbol, cadetes de 13 años, de 14, de 18, de 20 y después saltar a lo profesional, que fue lo que hice yo”.

“Y lo está haciendo bien. Yo no esperaba que su equipo estuviese donde está y está peleando la posibilidad de ascender”, concluyó.

El próximo partido del San Luis de Humberto Suazo

Los quillotanos enfrentarán este sábado 17 de octubre a las 12:30 horas a Magallanes en el Estadio Municipal Luis Navarro Avilés de San Bernardo. Este duelo será válido por la fecha 28 de la Primera B.

ver también Multicampeón en Colo Colo aplaude nueva faceta de Humberto Suazo: “Vive el fútbol a full”

En síntesis