Humberto Suazo tiene muy contenta a toda la gente de Quillota y así lo hizo saber un ícono de San Luis en la década de los 80.

Humberto Suazo tiene revolucionada a Quillota con la gran campaña de San Luis, que a cuatro fechas del término del torneo marcha segundo a una unidad del puntero Cobreloa.

Mario Figueroa, ícono del elenco de San Luis en la década de los 80, conversó con Redgol sobre lo que hace Chupete en la banca del cuadro quillotano.

“Feliz con la campaña, porque además está el Chupete Suazo a cargo del equipo y la gente lo quiere mucho, entonces con mayor razón. El club es de la gente de acá de Quillota, de la zona, así que se ha dado todo lo que la gente de acá quiere para para San Luis”, detalla.

Además detalla que no le sorprende el gran trabajo como DT de Suazo. “Yo creo que nadie la veía venir cuando empezó, porque es su primer año. Pero sí la gente estaba ilusionada”, señala.

Pone de ejemplo a Sebastián Parada. “Imagínate, por ejemplo, el caso de Parada: tener al Chupete Suazo de entrenador, un goleador innato, tenerlo ahí que le esté enseñando cómo hacer las cosas dentro de la cancha. Parada todavía es joven, está Carreño que también es joven, son cabros delanteros que están aprovechando todo lo que fue Suazo en el fútbol chileno, en el fútbol mexicano y en la selección”.

Suazo ha hecho un gran trabajo en San Luis

“Eso a ellos les ha servido mucho porque están bajo la mano de un crack, de un grande. Los chicos se han fortalecido y se han beneficiado enormemente por tener un técnico de esa calidad en el fútbol”, manifiesta Figueroa.

El tiraje de Chupete Suazo a la cantera

Agrega que Suazo ha confiado en los juveniles. “Hay varios jóvenes de la cantera, e incluso hay algunos que no son titulares y que están recién, pero están jugando de a poco de las divisiones de la juvenil”.

Hace una comparación. “Me hace recordar al San Luis que teníamos nosotros en los años 80 con el Pititore Cabrera, el Pato Yáñez, el Guatón Baamondes, el uruguayo Graffigna… era un San Luis también que tenía muchos jugadores prácticamente al principio desconocidos, y después fueron muy famosos”.

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Finalmente habla de Parada, la figura de San Luis. “Me hace recordar porque también está Sebastián Parada, que lo conozco… yo lo tuve en la Sub 17 de San Luis. Y ahí fue escalando a Sub 21 y después ha pasado por todas las divisiones. Parada es el capitán, entonces es un chico que representa muy bien lo que es el fútbol de San Luis“, cerró.