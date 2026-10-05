Sebastián Parada una vez más fue figura en los Canarios, que vencieron por 2-0 a Unión Española y la apertura de la cuenta fue un golazo del King, uno de los regalones de Suazo en la primera aventura del sanantonino como entrenador. ¡Esto dijo tras la gran victoria!

Sebastián Parada es el goleador de San Luis de Quillota, que de la mano de Humberto Chupete Suazo sigue en la pelea por alzar el título en la Primera B. El King confirmó su gran momento en esta temporada 2026 en el partido frente a Unión Española.

Abrió la cuenta en el triunfo 2-0 de los Canarios sobre el cuadro hispano. Lo hizo con un golazo que dejó sin ninguna opción al portero Julio Fierro. Por eso mismo, Parada fue escogido la figura del partido en la transmisión de TNT Sports. Y dejó palabras de agradecimiento para su círculo más cercano.

“Esto fue un plus, estar ahí un ratito con mi familia me dio una energía tremenda. Unas buenas vibras que no te puedo explicar. Esto es trabajo de todo el equipo, de insistir a lo largo de todo el año”, manifestó el futbolista de 26 años, autor de 13 conquistas en esta edición de la división de plata.

El Chupete Suazo conversa con su goleador, quien fue distinguido por TNT Sports. (Captura retocada con ChatGPT).

“No hemos salido de nuestra línea a pesar de los altos y bajos. Hemos estado enfocados con el equipo, ha sido muy importante vivir esto. Hace mucho tiempo la gente se lo merecía, hoy estamos cerca del objetivo, ilusionados”, añadió el King Parada en esa entrevista con el periodista Víctor González.

Aunque puso paños fríos. “Quedan cuatro finales muy importantes y hay que seguir trabajando”, expuso el “10” del cuadro sanluisino. Los siguientes rivales del elenco quillotano serán: Deportes Puerto Montt y Magallanes como visitante, Deportes Recoleta en condición de local y cerrará como forastero frente a San Marcos de Arica.

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Parada, el goleador del San Luis de Chupete Suazo: “Estamos ahí y no podemos bajar, lucharemos…”

El máximo goleador de San Luis de Quillota en la primera aventura de Humberto Chupete Suazo como DT sabe que el trabajo no está terminado. Y dejó un recado para él y todos sus compañeros con el objetivo de afrontar la recta final con la misma disposición.

De hecho, abordó la campaña de su debut, aquel 2018 que parece muy lejano ya. “Se arrancó con una temporada muy dura en 2018, pasó mucho tiempo desde eso. Hemos sufrido, acá hemos estado siempre luchando e intentando devolver a San Luis a primera”, recapituló el King Parada.

Sebastián Parada, el capitán de los Canarios, habla con Chupete Suazo. (Captura TNT Sports retocada con ChatGPT).

“Ha sido muy importante el rendimiento personal y grupal. Vamos a luchar hasta el final, sabemos que estamos ahí y no podemos bajar. Viene un lindo final del torneo”, sentenció el Seba Parada tras el golazo que le marcó a la Unión Española en el césped sintético del estadio Lucio Fariña Fernández.

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Así está la tabla de posiciones en la Primera B 2026

San Luis de Quillota es el único escolta de Cobreloa en la tabla de la Primera B 2026 al cabo de 26 partidos. Suma 47 puntos y está sólo a una unidad de los naranjas.