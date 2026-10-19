La Furia Roja no perdió su chance de seguir en carrera por la Liguilla a dos fechas del final tras derrotar al León de Atacama. Ya está fijada la penúltima fecha.

En el cierre de la jornada 28 en Primera B, se enfrentaban en el Estadio Santa Laura los cuadros de Unión Española y Deportes Copiapó, en un duelo clave para seguir en la pelea por meterse en la Liguilla en busca del segundo ascenso.

Antes del encuentro, la diferencia era favorable al León de Atacama por cuatro puntos, por lo que si la Furia Roja llegaba a perder como local se despedía de la carrera por la postemporada. Así entendieron el encuentro y marcaron la diferencia.

La solitaria anotación de Felipe Masrri en el minuto 22 fue suficiente para que Unión Española se lleve la victoria por 1-0 ante Copiapó, para mantenerse en la pelea por entrar a Liguilla cuando restan dos jornadas para que finalice la campaña regular en Primera B.

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¿Cómo queda la Tabla de Posiciones en Primera B?

Gracias a esta victoria, la escuadra de Independencia salta a la novena posición de la clasificación con 39 puntos, uno menos que los atacameños, quienes siguen octavos con 40, en el último puesto de la postemporada.

Con este resultados, equipos como Deportes Temuco (10° con 36), Deportes Iquique y Puerto Montt (ambos con 35) ya no dependen de sí mismos para entrar a la Liguilla de Primera B, puedes deberán esperar que quienes estén más arriba pierdan unidades.

Así se jugará la jornada 29 en Liga de Ascenso

VIERNES 23 DE OCTUBRE

Iquique vs. Magallanes / 20:00 horas / Estadio Tierra de Campeones

SÁBADO 24 DE OCTUBRE

Rangers vs. Cobreloa / 17:30 horas / Estadio Bicentenario Iván Azócar de Talca

Unión Española vs. Santiago Wanderers / 17:30 horas / Estadio Santa Laura

San Luis de Quillota vs. Deportes Recoleta / 17:30 horas / Estadio Municipal Lucio Fariña

Deportes Copiapó vs. Santa Cruz / 17:30 horas / Estadio Luis Valenzuela Hermosilla

Puerto Montt vs. Unión San Felipe / 17:30 horas / Estadio Chinquihue

DOMINGO 25 DE OCTUBRE