Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Primera B

Tabla de Primera B: Unión Española vence a Copiapó y sigue soñando con entrar a Liguilla

La Furia Roja no perdió su chance de seguir en carrera por la Liguilla a dos fechas del final tras derrotar al León de Atacama. Ya está fijada la penúltima fecha.

Por Alfonso Zúñiga

Sigue a Redgol en Google!
Unión Española vence a Deportes Copiapó en cierre de fecha 28 en Primera B.
© Unión EspañolaUnión Española vence a Deportes Copiapó en cierre de fecha 28 en Primera B.

En el cierre de la jornada 28 en Primera B, se enfrentaban en el Estadio Santa Laura los cuadros de Unión Española y Deportes Copiapó, en un duelo clave para seguir en la pelea por meterse en la Liguilla en busca del segundo ascenso.

Antes del encuentro, la diferencia era favorable al León de Atacama por cuatro puntos, por lo que si la Furia Roja llegaba a perder como local se despedía de la carrera por la postemporada. Así entendieron el encuentro y marcaron la diferencia.

La solitaria anotación de Felipe Masrri en el minuto 22 fue suficiente para que Unión Española se lleve la victoria por 1-0 ante Copiapó, para mantenerse en la pelea por entrar a Liguilla cuando restan dos jornadas para que finalice la campaña regular en Primera B.

¿Cómo queda la Tabla de Posiciones en Primera B?

Gracias a esta victoria, la escuadra de Independencia salta a la novena posición de la clasificación con 39 puntos, uno menos que los atacameños, quienes siguen octavos con 40, en el último puesto de la postemporada.

Con este resultados, equipos como Deportes Temuco (10° con 36), Deportes Iquique y Puerto Montt (ambos con 35) ya no dependen de sí mismos para entrar a la Liguilla de Primera B, puedes deberán esperar que quienes estén más arriba pierdan unidades.

Así se jugará la jornada 29 en Liga de Ascenso

VIERNES 23 DE OCTUBRE

  • Iquique vs. Magallanes / 20:00 horas / Estadio Tierra de Campeones

SÁBADO 24 DE OCTUBRE

  • Rangers vs. Cobreloa / 17:30 horas / Estadio Bicentenario Iván Azócar de Talca
  • Unión Española vs. Santiago Wanderers / 17:30 horas / Estadio Santa Laura
  • San Luis de Quillota vs. Deportes Recoleta / 17:30 horas / Estadio Municipal Lucio Fariña
  • Deportes Copiapó vs. Santa Cruz / 17:30 horas / Estadio Luis Valenzuela Hermosilla
  • Puerto Montt vs. Unión San Felipe / 17:30 horas / Estadio Chinquihue

DOMINGO 25 DE OCTUBRE

  • Deportes Temuco vs. San Marcos de Arica / 15:00 horas / Estadio Bicentenario Germán Becker
  • Antofagasta vs. Curicó Unido / 17:30 horas / Estadio Regional Calvo y Bascuñán
Lee también
"Nos cuenta historias de Bielsa": el secreto de Chupete en San Luis
Chile

"Nos cuenta historias de Bielsa": el secreto de Chupete en San Luis

Figura de Puerto Montt antes de visitar a Colo Colo pone en duda su futuro
Colo Colo

Figura de Puerto Montt antes de visitar a Colo Colo pone en duda su futuro

Formado en la U, se hizo streamer y lucha por no descender: "Rangers tiene el..."
Chile

Formado en la U, se hizo streamer y lucha por no descender: "Rangers tiene el..."

“Me voy triste, hice lo que no tenía que hacer. Ahora se viene más que una final”
Chile

“Me voy triste, hice lo que no tenía que hacer. Ahora se viene más que una final”

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo