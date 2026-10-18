El delantero chileno no ingresó a la cancha en la estrepitosa caída por 4-0 ante las "Gaviotas"

Su segunda derrota consecutiva en la semana sumó el Crystal Palace donde milita el delantero chileno Darío Osorio. Tras la caída por Europa League, se sumó una brutal goleada que recibieron a manos del Brighton por 5-0 enduelo por la jornada 7 de Premier League.

El escenario no era el más óptimo para el oriundo de Hijuelas. En los primeros 10 minutos fueron los Seagulls quienes liquidaron el encuentro con las anotaciones de Jaydee Canvot en contra (4′), el paraguayo Diego Gómez desde la mitad de la cancha (7′) y el sueco Yasin Ayari (9′).

Cuando parecía que Osorio podría ser un revulsivo para acortar las diferencias, el técnico francés Pierre Sage prefirió no incluirlo. Como consecuencia, el Palace recibió dos nuevos golpes mediante el griego Charalampos Kostoulas (49′) y Jack Hinshelwood (84′).

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Osorio mira desde la banca goleada a Crystal Palace

Desde su llegada al cuadro londinense, el chileno apenas sumó unos pocos minutos en su estreno en la Premier League ante Fulham. Tras eso, dejó de entrar en la consideración del estratega galo, cuestionado por los hinchas tras los últimos resultados.

Donde sí vio acción Darío Osorio fue en Carabao Cup, donde tuvo su primera titularidad en la victoria ante Middlesbrough por 3-0, y en Europa League, donde entró a la cancha los últimos 20′ en la dura caída por 3-2 ante el Lyon francés de visita.

Precisamente será en el torneo continental donde el Crystal Palace volverá a tener acción, cuando este jueves 22 de octubre visiten en Turquía al Besiktas desde las 16:00 horas. Habrá que esperar para ver si el nacional volverá a tener oportunidades.

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En síntesis